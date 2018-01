MDN : 7 contrebandiers arrêtés au Sud

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e Région militaire), quatre contrebandiers et saisi deux camions, 10.050 litres de carburant et 33 tonnes de denrées alimentaires, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont intercepté, à Oran et Tlemcen (2e RM), deux narcotrafiquants et saisi une importante quantité de kif traité s’élevant à 237 kilogrammes», note la même source.

En outre, «une tentative de contrebande de 1.978 cartouches de tabac a été déjouée à Tlemcen». Par ailleurs, des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont mis en échec, à Oran et Ain Témouchent (2e RM), des tentatives d'émigration clandestine de 12 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale, tandis que six immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et Béchar», conclut le communiqué. Par ailleurs, trois autres narcotrafiquants ont été appréhendés jeudi à Biskra et In Salah par des détachements de l’Armée nationale populaire, a indiqué vendredi le ministère.

Les détachements de l’Armée nationale populaire ont aussi saisi 1.224 comprimés psychotropes à Biskra /4e RM et In Salah /6e RM», précise la même source. Des détachements de l’Armée à Tamanrasset/ 6e RM, Souk Ahras, Tébessa et El-Tarf /5e RM ont saisi plus de 47.687 litres de carburants». 146 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à In Salah /6e RM et Tlemcen /2e RM», conclut le MDN. (APS)