Revendications des paramédicaux : Le ministère de la Santé disposé à les prendre en charge

Le Secrétaire général du Syndicat algérien des paramédicaux (SAP), Lounes Ghachi a indiqué, jeudi à Alger, que le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière s'est dit disposé à prendre en charge les revendications des paramédicaux, notamment celles relatives à la carrière professionnelle et à l'activité syndicale.

Dans une déclaration à l'APS au terme de la rencontre entre le SAP et le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, M. Ghachi a précisé que ce dernier "s'est dit disposé à régler la question du recrutement, dans le corps paramédical, des diplômés L.M.D (Licence-master-doctorat), qui est restée tributaire d'un décret du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique". Le syndicat doit solliciter le ministère de la Santé tous les quatre ou cinq ans pour le renouvellement des contrats de travail des paramédicaux bien que les postes d'emploi soient garantis par les pouvoirs publics, a-t-il ajouté. Déplorant les pressions que subissent certains syndicalistes au niveau régional, notamment à Djelfa et Bejaia, M. Ghachi a affirmé que le SAP a reçu des promesses quant au règlement de cette question avant la réunion, samedi, de son conseil national, habilité à se prononcer sur la grève.

Le corps paramédical qui a observé, la semaine dernière, trois jours de grève, a soumis à la tutelle plusieurs revendications socioprofessionnelles ayant notamment trait à la carrière professionnelle, aux primes d'encadrement et de documentation, à la sécurité dans les hôpitaux et à la formation. (APS)