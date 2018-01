Le Président Bouteflika, aux présidents des assemblées locales élues :

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé, jeudi dernier, un message aux présidents des Assemblées populaires communales et de wilaya (APC-APW), à l’occasion de leur rencontre d’orientation nationale, dans le cadre de la célébration de la 51e Journée nationale de la commune, qui coïncide avec la promulgation du premier code communal, le 18 janvier 1967.

«Mesdames et Messieurs, membres des assemblées élues, auguste assemblée,

Tout d’abord, je tiens à vous féliciter pour la confiance placée en vous par les électeurs, une confiance qui implique de lourdes responsabilités dans la fidélité aux engagements que vous avez pris envers le citoyen de prendre en charge ses préoccupations et d’œuvrer à la concrétisation de ses aspirations. Mais, dans la bataille du développement, vous n’êtes pas seuls. Vous avez, à vos côtés, d’autres institutions qui s’acquittent de leurs missions et des instances qui assument leur rôle pour la concrétisation des objectifs auxquels nous aspirons tous au service de notre cher pays, de son développement et de son essor. Je m’adresse à vous, car votre rencontre est porteuse de plusieurs significations en termes de consécration de la volonté populaire, de consolidation du pouvoir local et de mise en avant du développement du système national des assemblées élues. Votre rencontre aujourd’hui me ramène à plus de cinquante années en arrière, aux premières années du recouvrement de notre indépendance, où notre principal souci était d’effacer, de notre environnement quotidien, les stigmates du colonialisme, de panser les blessures de nos mémoires et de nos cœurs et d’édifier un Etat algérien au sens large du terme. Un Etat fondé sur les principes de la glorieuse guerre du 1er Novembre, un Etat qui concrétise les rêves de nos vaillants martyrs. Nos loyaux moudjahidine, enfants de chouhada et citoyens se sont empressés d’adhérer au processus d’édification de cet Etat dans lequel ils aspiraient à vivre dans la dignité et la fraternité. En effet, notre priorité majeure était de concrétiser la promesse faite à nos martyrs de transmettre le message écrit de leur sang à leurs enfants et petits-enfants et vous. Il est venu aujourd’hui votre tour d’assumer votre part de responsabilité au service du citoyen et de la patrie. Je crois en toute évidence que le sacrifice trouve son sens en tout temps, et à l’instar de nos prédécesseurs qui ont sacrifié leur vie pour la patrie, des générations se sont succédé pour servir l’Algérie avec une conception du sacrifice liée au dévouement à la patrie et à ceux qui l’ont servie avec loyauté. Notre préoccupation était l’édification d’un Etat démocratique et social. Nous aspirions à la construction de l’Etat des institutions, dont ses enfants ont cru en une Algérie solide, fraternelle et solidaire dans le cadre de ses constantes, de son identité, de son authenticité et le génie de son peuple. Toute édification commençant par la base, l’individu — le citoyen — est pour la nation le capital, qui lui apporte sa valeur ajoutée. La construction des institutions de l’Etat s’appuie sur la commune, véritable cellule de base, qui garantit la pérennité du service serein. Elle œuvre en permanence à la satisfaction de besoins, en évolution constante, eu égard aux mutations socio-économiques, culturelles et comportementales de la société et à la concrétisation des aspirations et des attentes.



Mesdames et Messieurs,

Tout en m’adressant à vous, je me remémore les étapes de la mutation de la Commune depuis les premières années de l’indépendance en termes de développement des législations jusqu’à l’avènement du pluralisme. Une ère amorcée dans une violence sanglante, sans précédent, qui a touché les fondements de l’Etat et tenté de démanteler ses institutions à travers l’assassinat de présidents et membres des Délégations exécutives communales, qui ont assumé, avec dévouement, courage et abnégation, la responsabilité de la gestion des communes dans un contexte de vide institutionnel. Ils ont eu l’honneur de défendre le pays dans les moments les plus difficiles à l’instar d’autres corps veillant à la protection du citoyen et du pays.

C’est une immense joie que de vous voir réunis, aujourd’hui, portant vos écharpes, ces insignes d’honneur décernées par le vaillant peuple algérien qui fonde sur vous ses espoirs. Soyez dignes de sa confiance et ne le décevez pas. Notre fierté est d’autant plus grande que les rangs de vos assemblées sont renforcés, pour un tiers, par des élues femmes parmi nos braves sœurs qui contribuent efficacement, aux côtés de leurs frères hommes, à la bataille du développement et de l’édification.

Des citoyennes qui imprègnent, abnégation et dévouement, à l’action locale au sein du service public, prenant exemple sur leurs aïeules parmi les valeureuses algériennes ayant combattu, aux côtés de leurs frères, pour la liberté et l’affranchissement du joug colonial. C’est une place arrachée avec brio et mérite que chacun de nous est appelé aujourd’hui à renforcer et à consolider, conformément à la nouvelle donne consacrée dans la Constitution suite à sa dernière révision.



Mesdames, Messieurs,

Vous êtes à l’entame de votre mandat électoral, porteur de nouveaux enjeux, pour les uns, renouvelés pour d’autres. En effet, certains parmi vous ont eu le privilège de se voir renouveler la confiance, soit en leur personne ou en leur parti, alors que d’autres, mus par le désir de servir les citoyens de leurs communes, ont été choisis pour cette mission. C’est là, une responsabilité que chacun doit bien mesurer et œuvrer pour être à la hauteur des défis. C’est un serment auquel vous devez être fidèles. Nous sommes tous redevables devant l’histoire. Votre élection n’a pas été simple et facile de par la rude compétition qui a marqué la dernière consultation, mais la confrontation des idées et des programmes est dans le propre même de la démocratie. Cependant, le plus grand acquis dont l’Algérie peut s’enorgueillir, est incontestablement son engagement à organiser les échéances électorales dans le respect des délais fixés. Le peuple algérien s’est rendu aux urnes, plus d’une vingtaine de fois, consacrant ainsi son droit d’expression et d’opinion sur les différentes questions directement liées à son présent et à son avenir.



Mesdames, Messieurs,

Votre rencontre intervient quelques jours après la consécration de Yennayer, jour de l’an amazigh, journée fériée, chômée et payée. Une consécration à travers laquelle nous avons voulu conforter notre identité et unité nationales, notre cohésion socio-culturelle et traduire notre forte détermination à garantir une large prise en charge à la promotion du tamazight, avec la création en cours de l’Académie algérienne de la langue amazighe. Partant de ce principe constitutionnel, j’appelle toutes les instances et institutions concernées à accorder à tamazight, dans tous ses variantes, sa place naturelle dans les espaces de communication quotidienne au niveau des communes et autres structures, notamment à travers l’organisation de session de formation.



Mesdames, Messieurs,

Je tiens, à cette occasion, à m’incliner à la mémoire des présidents et membres des Délégations exécutives et des travailleurs des communes, daïras et wilayas, martyrs du devoir national, ceux qui se sont sacrifiés pour que l’Etat demeure debout face aux tenants de l’extrémisme et du terrorisme. Bravant les dangers auxquels ils étaient confrontaient ainsi que leurs familles, ils ont assuré le service au peuple, le jour et veillé à sa sécurité, la nuit.

Cette frange militante au service de la patrie et du citoyen ne s’est pas contenté d’assumer le fardeau d’une étape difficile et pénible et a adhéré, avec son grand sens de nationalisme, à la démarche historique de la réconciliation nationale. Ainsi, ceux qui avaient fait face aux ennemis de la patrie et du peuple, lors des années sanglantes, ont été à l’avant-garde pour cautionner et pardonner, à l’image de leurs prédécesseurs de la génération de Novembre, la veille de l’indépendance, séchant leurs larmes et retroussant leurs manches, au service de la réconciliation nationale pour ne plus revivre les affres et les horreurs du passé.