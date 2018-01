Éclairage : Nouveaux défis ,nouvelle commune

Terminal des structures étatiques, la commune est l’institution la plus proche du citoyen. Elle est le lieu où convergent toutes les attentes des citoyens. Logement, électrification, écoles, eau potable, unités sanitaires, salles polyvalentes, centres culturels, espaces verts, voirie et une infinité de missions et d’activités prosaïques qui rendent la vie en communauté possible. Que ce soit pour une démarche administrative ou une action concrète qui touche au cadre de vie, c’est vers l’APC que se dirige en premier le citoyen. C’est dire toute l’importance de cette institution, objet de toutes les tensions. Collectivité territoriale au même titre que la wilaya, son architecture illustre ce projet de décentralisation de l’Etat qui trouve son aboutissement dans la participation des citoyens à la gestion de leur cité. La Constitution en ses articles 15, 16 et 17 affirme que l'Etat est fondé sur les principes de l'organisation démocratique et que l'assemblée élue constitue le cadre dans lequel s'exprime la volonté du peuple. Dès le début, la commune a été «la cellule ouvrière» d’un Etat démiurge qui a façonné l’espace physique et social pour faire bénéficier, plan après plan, programme après programme, les citoyens des éléments du progrès social qu’une longue nuit coloniale leur avait interdit. Les communes, surtout celles de l’arrière-pays, ont pu ainsi, comme le relève l’APS, briser l’étau de l’indigence et de l’enclavement à travers l’engagement de plusieurs opérations ayant permis de relever les défis de développement. «C’est ainsi qu’elle a pleinement assuré son rôle de relais de l’Etat dans l’opération de développement économique et social, qu’elle a accompagné ce dernier dans la mise en œuvre de toutes les politiques publiques successives qu’il a tracées tout en assumant, certes de manière inégale, ses missions d’encadrement et de gestion du service public de proximité.» Aujourd’hui deux évolutions majeures imposent à ces collectivités une nouvelle façon d’appréhender leur environnement : le multipartisme avec des élections qui font intervenir dans une logique concurrentielle des candidats au profil, de plus en plus, de techniciens, de managers et un libéralisme économique qui permet à la commune d’offrir des conditions attractives aux opérateurs économiques.

La commune se voit donc dotée de nouvelles attributions qui lui permettent de jouer pleinement son rôle d’animateur économique et non plus de consommateurs de crédits. Le projet de loi relatif aux collectivités locales, en cours d'élaboration, devrait prévoir de nouvelles pistes de financement des collectivités locales, dans le sens de booster le développement économique local et réduire leur dépendance du budget de l’Etat. C’est, in fine, avec une feuille de route définissant les contours d'une "commune nouvelle", plus moderne et plus efficace que sont répartis les élus «l'enjeu à venir est l'élargissement du champ de la modernisation aux prestations du Service public de proximité et l'adoption des principes du développement durable dans leur gestion». «Plus que jamais en ces temps de crise les responsables locaux doivent s'entraider et coopérer dans le cadre d'une approche de solidarité locale pour surmonter les difficultés et les entraves au niveau local et accélérer le rythme du développement en élargissant leur vision et à passer rapidement de l'organisation des affaires internes aux questions essentielles», a appelé le Président Bouteflika dans son message aux élus.

Mohamed Koursi