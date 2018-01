51e Journée de la commune : Le défi de la modernisation

Les festivités de célébration de la 51e Journée de la commune, abritées jeudi par le Centre international des conférences (CIC)

du Clubs-des-Pins, a permis de consacrer cette cohésion entre les élus à la tête des collectivités locales, et les hautes autorités de l’État.

De nombreux défis à relever ont été évoqués dans ce domaine stratégique. Des défis qui s’articulent autour des thèmes de modernisation du service public, de maîtrise des enjeux de la gouvernance locale en rapport avec les objectifs du développement durable, de la perfection des compétences managériales locales au service d’une croissance économique diversifiée, et, bien évidemment, de l’affranchissement de la bureaucratie en faveur d’une gestion transparente des affaires publiques.

Autant d’enjeux si bien rappelés d’ailleurs dans le message du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, que dans l’allocution du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui. C’était lors des travaux de la rencontre d'orientation nationale des présidents des Assemblées populaires communales et de wilaya (APC-APW).

Une rencontre commémorant la promulgation de la première loi relative à la commune datant du 18 janvier 1967, et qui s’est tenue en présence de plusieurs membres du gouvernement, des hauts responsables de différentes institutions, y compris la présidence de la République. Il y a eu aussi la présence du SG de l’Union panafricaine des postes (UPAP), Younouss Djibrine.

La vulgarisation du rôle des collectivités locales en tant que cellules de base bien capables de faire valoir leur place dans le sillage des mutations socio-économiques de l’heure a constitué, tout au long de cette rencontre, cet impératif répété tel un leitmotiv. C’est aussi l’objectif à propos duquel le Président de la République a longuement insisté, dans sa lettre adressée aux P/APC et P/APW, lue en son nom par le SG de la présidence de la République, M. Habba El-Okbi.

«Je m'adresse à vous, car votre rencontre est porteuse de plusieurs significations en termes de consécration de la volonté populaire, de consolidation du pouvoir local et de mise en avant du développement du système national des Assemblées élues», a soutenu d’entrée le Chef de l’État, dans son message. Il réitère la consolidation du principe de l’État des institutions, plaidant pour une «Algérie solide, fraternelle et solidaire, dans le cadre de ses constantes, de son identité, de son authenticité et le génie de son peuple». Dans cette optique, il rappelle que «la construction des institutions de l'État s'appuie sur la commune, véritable cellule de base, qui garantit la pérennité du service serein et qui œuvre en permanence à la satisfaction de besoins, en évolution constante, eu égard aux mutations socio-économiques, culturelles et comportementales de la société, et à la concrétisation des aspirations et des attentes».



S’affranchir de la bureaucratie



«Les Assemblées locales élues sont appelées à s'affranchir de la bureaucratie et à respecter les engagements envers les citoyens», a ajouté le Président de la République, qui a également appelé toutes les franges de la société à soutenir les institutions de l’État en vue de réaliser les objectifs de développement. Pour le Chef de l’État, il est également nécessaire, pour les élus locaux, de s’émanciper de «leur dépendance dans leurs rapports avec leur environnement et dans la gestion de leurs services». Estimant que de nouveaux défis se posent pour les collectivités locales, à savoir «la modernisation des structures communales, la consécration de la décentralisation et la libération des initiatives économiques et du développement local», le Chef de l’État a exhorté en outre les nouveaux élus à «prendre en charge les préoccupations des citoyens et à réaliser leurs aspirations». Il relève que les élus locaux ne sont pas seuls dans la bataille du développement, dans le sens où d'autres institutions et instances jouent également un rôle dans la réalisation des objectifs communs au service de la patrie, de son progrès et de sa prospérité. Le Président de la République exhorte par ailleurs «toutes les franges de la société à soutenir les institutions de l'État, notamment la commune, afin de réaliser ensemble nos objectifs de développement». Il invite aussi «tous les partenaires politiques à conjuguer leurs efforts au service de la Nation et du citoyen, et pour le développement de notre pays».

De son côté, le ministre de l’Intérieur, des Collectives locales et de l’Aménagement du territoire a assuré, dans son allocution, que «l’État était déterminé à soutenir le développement de l’ensemble des communes en toutes circonstances». Pour preuve, il cite le montant financier accordé au programmes communaux de développement (PCD) ayant fait l’objet d’une considérable révision à la hausse. Il est passé de 35 à 100 milliards de dinars en 2018. «Cette enveloppe financière dissipe tous les doutes, trace la continuité», dit encore M. Noureddine Bedoui, mettant l’accent sur le fait que la Charte pour la paix et la réconciliation nationale avait consacré plusieurs valeurs et a réalisé plusieurs acquis socio-économiques consacrés, sous la gouvernance éclairée du Chef de l État. Pour le ministre, «le Président de la République a donné des orientations strictes, pour ancrer les principes de la gouvernance locale judicieuse, de l'organisation décentralisée forte et de l'ouverture sur l'environnement sur la base d'une approche participative, «consacrée dans la dernière révision de la Constitution».

L’intensification de l’utilisation de la technologie de l’information par les élus locaux a été par ailleurs vivement recommandée par le ministre, en vue, dit-il, «de permettre au citoyen de communiquer avec la commune et la wilaya en toute aisance et transparence».



De la formation en 2018 et des assises annuelles des communes



M. Bedoui a annoncé des programmes de formation élaborés pour cette année 2018. Des programmes qui sont «prometteurs», appuie-t-il, au double plan local et central, qui seront initiés au profit des élus et du staff administratif des collectivités locales. L’objectif de ces programmes de formation est d’«asseoir une culture de maîtrise, de mise à niveau, de formation continue et d'ouverture aux nouveautés en matière de gestion des collectivités locales», a encore indiqué M. Bedoui. Il a fait état, par la même occasion, des efforts déployés par son département pour la mise en place d'une plate-forme technique de formation à distance (E-learning), via les nouvelles technologies de l'information et de la communication, soulignant que cette démarche «marquera un nouveau départ du processus de modernisation de la formation et du développement des compétences des élus et du personnel au niveau central et local». Invitant l’ensemble des élus locaux à adhéré à ces programmes de formations, dont l’élaboration «ne relève pas de la responsabilité exclusive du ministère, mais également des communes et des wilayas», le ministre a appelé les élus locaux à «prendre toutes les mesures nécessaires en prévision de rendez-vous importants, à l'image du mois de Ramadhan et de la rentrée sociale». Des rendez-vous qui «peuvent être gérés par anticipation», particulièrement pour ce qui est de la rentrée scolaire, à propos de laquelle M. Bedoui a insisté sur la maintenance des établissements éducatifs, tout en exhortant les élus locaux à «traiter ce dossier à part, car il s'agit d'un travail humanitaire, avant d'être administratif». Sur un autre volet, le ministre a également annoncé l’organisation, chaque année, d’assises nationales sur les communes. «La tenue de ces assises, décidées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a pour objectifs, l’évaluation globale des programmes de développement local et l’examen des propositions des élus locaux», a t-il argué. Il a fait savoir que «les premières assises nationales des communes, qui dureront deux jours, auront lieu durant le premier semestre 2018». Il s’agira, lors de ces assises, de procéder également à l’examen des propositions des élus locaux de manière responsable et transparente, afin d’arriver au changement espéré par le citoyen. «Les assises ont aussi pour but de relever les défis qui seront concrétisés lors des différents programmes de développement local, selon les valeurs de la démocratie participative», a-t-il ajouté.

Karim Aoudia



Création du musée communal

convention entre les ministères de l’Intérieur et de la Culture



Une convention a été signée entre les ministères de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, et celui de la Culture, pour la création du musée communal, qui aura pour mission la préservation et la sauvegarde du patrimoine historique des Collectivités locales. Cette convention a été signée par le ministre de l'Intérieur, Noureddine Bedoui, et celui de la Culture, Azzedine Mihoubi. Cette rencontre a été en outre l'occasion d'annoncer l'émission d'un nouveau timbre postal commémorant la 51e Journée nationale de la commune, qui coïncide avec la promulgation de la loi relative à la commune, le 18 janvier 1967, et ce en présence de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des technologies et du Numérique, Imane Houda Faraoun, ainsi que du secrétaire général de l’Union panafricaine des postes (UPAP), Younouss Djibrine. Ce timbre postal traduira l'intérêt qu'accorde l'État algérien à la vulgarisation du rôle essentiel que joue la cellule locale (commune) dans la consécration de la démocratie. (APS)

Le président de la République honoré par la famille des collectivités locales



En reconnaissance pour ses efforts soutenus engagés en faveur du développement local durable, le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a reçu une distinction de la famille des Collectivités locales.

Cette distinction a été remise au Secrétaire général de la présidence de la République, Habba El-Okbi. Par ailleurs, des familles de victimes du devoir national, victimes du terrorisme, parmi les présidents de Délégations exécutives, fonctionnaires de collectivités locales et élus locaux, ont été également honorées.

K. A.