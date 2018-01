Le sg du fln : « les acquis sociaux sont Irrévocables »

Le secrétaire général du FLN, Djamel Ould-Abbès, a appelé les élus des dernières échéances électorales à être au service des citoyens et à se rapprocher des populations locales, afin d’être capables d'assurer une meilleure prise en charge de leurs préoccupations.

S’réunion regroupant les présidents des assemblés populaires et ceux des wilayas, qui s’est déroulée au siège du parti à Hydra, le SG les a exhortés à appliquer les directives du Président de la République qui concernent la nécessité de s’affranchir de la bureaucratie et à respecter les engagements pris, envers les citoyens. «Une transparence et une sincérité absolue doivent être votre ligne de conduite. Il faut mobiliser large et être au service du peuple algérien», a-t-il dit.

Evoquant la rencontre nationale d’orientation des assemblées populaires communales et de wilaya (APC et APW) qui s’est tenue la veille, jeudi dernier, au CIC du Club des Pins, M. Ould Abbès a fait savoir que les instructions émises par le ministre de l'Intérieur, M. Bedoui, sur la gestion des collectivités locales doit être appliquée à la lettre : «Les collectivités locales doivent se débrouiller pour créer des richesses, améliorer leur rentabilité et aller vers une initiative économique autonome», a-t-il dans ce contexte précisé. Mettant en exergue les bons résultats obtenus par le FLN lors des élections locales de novembre dernier et les présentant comme l’expression d’un “choix naturel et spontané du peuple algérien dans son ensemble”, il a dans ce sens rappelé que sa formation politique a triomphé dans 161 communes et que ce chiffre continue à augmenter, ceci sans compter le fait que pas moins de 561 élus locaux de différentes obédiences politiques se sont ralliés à ses rangs. «On est dans une courbe ascendante, des dizaines et des dizaines d’APC ont émis le souhait de nous rejoindre. Aujourd’hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que deux nouvelles APC se sont ralliées au FLN. Nous en avons une à Ouargla et une autre à Tipasa (...) On continue à convaincre les gens, ce qui va mettre les autres formations politiques dans une l'embarras», a-t-il dit avec humour. Considérant que «le renforcement du FLN, c’est le renforcement de la stabilité du pays». M. Ould Abbès a appelé ainsi les frondeurs du parti à dépassionner leurs débats et à mettre l’intérêt général au-dessus de l’intérêt personnel. Djamel Ould Abbès a, une nouvelle fois, mis en avant les prouesses et la grande sagesse politique du Président Abdelaziz Bouteflika. A cet effet, il dira que depuis son avènement, le Président Bouteflika a pu, grâce à sa démarché éclairée, réduire le phénomène du chômage d’une manière conséquente. «En 1999, la courbe du chômage dépassait les 32%, aujourd’hui malgré la crise, celle-ci est passée en dessous de la barre des 10%, et cela grâce notamment à l’octroi de crédits, à travers notamment, des organismes tels que l’ANSEJ et la CNAC».

Il informera ses militants que le gouvernement a dégagé, dans le cadre de la loi de finances 2018, une enveloppe de 100 milliards de dinars et une autre de l’ordre de 150 milliards de dinars aux communes des Hauts Plateaux et du Sud algérien pour les seuls plans communaux de développement. “C’est pourquoi, le plus grand sérieux doit être mis à l’élaboration des priorités, s’agissant des projets qui seront réalisés sur le terrain”, a insisté le chef de parti qui a affirmé que son parti enchaîne les succès depuis qu’il est à sa tête, soulignant le renforcement du contrôle du parti, quant à la gestion de ses élus au niveau des APC et des APW.

Il a insisté sur le retour en force du FLN sur la scène politique grâce notamment à l’implication de la base militante dans la prise de décision.

Le secrétaire général du FLN a indiqué que son parti compte déjà 700.000 adhérents, ce qui le place de loin comme la première force politique du pays. Pour le chef du FLN, l’urgence est de garantir la stabilité du pays durant l’année en cours et de préparer donc le terrain pour la présidentielle de 2019. Le secrétaire général du FLN a, par ailleurs, clarifié sa position par rapport à l’action du gouvernement en assurant que son parti «le FLN, demeure fidèle au programme du Chef de l’Etat».

Sarah A. Benali Cherif