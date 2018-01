Le sg du RND, à l’ouverture du conseil national : « garantir la pérEnnité des options fondamentales »

Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), M. Ahmed Ouyahia, a présidé, jeudi dernier à Alger les travaux de la quatrième session ordinaire du Conseil national de son parti.

M. Ouyahia a souligné que le pays «vient de boucler l’année 2017 avec de nombreux succès, malgré les contraintes qui lui sont imposées de l’extérieur, que ce soit le faible prix du baril de pétrole ou les conflits et tensions dans le voisinage».

Il a salué la décision du Président Bouteflika de l’officialisation de Yennayer comme fête nationale. «Le Président Abdelaziz Bouteflika vient par sa décision de confirmer que tous ses efforts tendent non seulement vers la reconstruction nationale, mais aussi vers la réconciliation des Algériens avec eux-mêmes et avec leur patrie», a-t-il dit.

Et d’ajouter : «le Président Bouteflika a libéré l’Algérie de ses malentendus et de ses hésitations.»

M. Ouyahia a rendu un hommage à l'Armée nationale populaire et aux forces de sécurité pour les succès face aux derniers résidus du terrorisme, et contre les réseaux criminels transfrontaliers, notamment les trafiquants d'armes et de drogues.

Il a noté que «les élections législatives et les élections locales ont dégagé de fortes majorités politiques réunies au service du programme du président», ajoutant que le RND «se félicite aussi de l'efficacité au niveau du Parlement de la majorité présidentielle».

M. Ouyahia a précisé que le pays «poursuit son avancée malgré les contraintes financières internes et externes», précisant que «les emprunts du Trésor auprès de la Banque d'Algérie ont permis à l'Etat de rembourser ses créanciers, de lever le gel sur un grand nombre de projets et d'élaborer un budget pour 2018 orienté vers la relance économique et la justice sociale».

«Nous nous félicitons des importantes ressources allouées au développement des communes, ainsi qu'au développement des wilayas des Hauts Plateaux et du Sud du pays», a-t-il affirmé, saluant «le rétablissement de l'intégralité du programme présidentiel d'aide à l'agriculture».

Le secrétaire général du RND a relevé les mesures prises pour limiter les importations et orienter les marchés publics vers les entreprises algériennes.

Le SG du RND a mis en avant le fait que la loi des finances 2018 «ne comporte aucun impôt nouveau», ajoutant que «les transferts sociaux représentent plus de 20% du budget de 2018 et cela confirme l'attachement de l'Etat à la justice sociale et à la solidarité nationale».

S’agissant de l’actualité internationale, M. Ouyahia a indiqué que le RND a «pour principe de s'aligner sur les positions de notre Etat» et il a affirmé que son parti «condamne tous ceux qui, de l'extérieur, tentent de noyer notre pays sous un énorme flux de hachisch et de cocaïne» considérant qu'il s'agit là d'«une véritable agression contre notre peuple à travers une tentative d'empoisonner notre jeunesse et de ralentir notre développement».

Il a réaffirmé, par la même occasion, la solidarité du parti avec le peuple sahraoui pour «la consécration de ses droits légitimes, à travers un référendum d'autodétermination, libre de toutes contraintes». Il a réitéré la solidarité du RND avec le peuple palestinien «jusqu'à l'avènement de son Etat indépendant et souverain avec pour capitale El Qods».

A propos des élections locales, il a souligné que le parti «a confirmé ses avancées par rapport à 2012 avec un doublement des suffrages obtenus, une augmentation du nombre des élus, un triplement des APC majoritaires à la sortie des urnes, passées de 132 à 451, et le triplement des listes majoritaires aux APW à la sortie des urnes, passées de 5 à 16».

A cet effet, il a exprimé sa «profonde reconnaissance» aux électeurs et aux électrices qui ont placé leur confiance dans notre parti, et félicité ses militants pour ces résultats, invitant les élus du parti à «demeurer fidèles à la population qui les a consacrés, en la servant honnêtement et loyalement».

Il a considéré, en outre, que ces deux élections «ont définitivement réhabilitées le parti après avoir été injustement accusé de fraude en 1997».

Pour M. Ouyahia, le RND «a démontré que le travail de fond paye toujours. Cela nous encourage à redoubler d'efforts dans l'organisation et le renforcement de notre base militante», a-t-il souligné.

«Renforcer notre parti, c'est consolider démocratiquement nos structures de base. C'est un devoir de reconnaissance à l'endroit de notre base militante qui a été l'artisan de nos victoires électorales», a-t-il fait valoir.

M. Ouyahia a conclu son allocution en renouvelant, le «soutien constant et entier de son parti, au Président de la République, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika dans son œuvre de construction nationale».

Salima Ettouahria