Clôture de la conférence sur la transition énergétique : Investir dans l’innovation

D’importantes recommandations ont été formulées, hier, à la clôture des travaux de la 1re Conférence sur les énergies renouvelables. Il est question de la mise en place d’un Conseil national de concertation sur les énergies renouvelables, avec une contribution des institutions, des opérateurs, des experts et des banques..

Les rédacteurs de ce document final ont également relevé la nécessité, pour l’État, de créer, d’une part, «l’écosystème favorable» pour que les PME/PMI puissent être «concurrentes», et, de l’autre, libérer l’initiative de l’entrepreneuriat. S’ajoutent le contrat d’achat garanti qui doit être bancable, l’incitation des industries énergivores, à baisser leur facture d’énergie à travers des projets d’auto-consommation dans les photovoltaïques et de réduction émission pour être en accord avec la COP 22. S’agissant du financement des projets, le document final propose la mise en place d’un dispositif de projet de finance. L’autre recommandation formulée est inhérente au «made in Algeria», en ce sens à créer un mécanisme qui accorde un tarif d’achat bonifié pour pousser les grandes entreprises à travailler de concert avec les industriels afin de les encadrer. Un encadrement qui aura un objectif à double plan : une meilleure compétitivité, une qualité supérieure et, par-dessus tout, une réduction des coûts. Ce n’est pas tout. Les recommandations portent également sur l’implémentation du «zéro» importation en accord avec le tissu industriel, ainsi que le «zéro» taxations de douanes, de TVA… et charges sociales. De leur côté, les experts intervenus dans le cadre du 5e et dernier panel ont préconisé, entre autres, le renforcement des capacités de montage de projets d’accès aux financements climatiques, la réflexion sur un système de quotas carbones et l’initiation rapide à l’élaboration de la stratégie nationale de développement à faible émission de gaz à effet de serre.



Mme Zerouati recommande une « transition comportementale »



De son côté, Fatma-Zohra Zerouati, ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, souligne que la transition énergétique doit impérativement rimer avec une transition écologique, «à travers la nouvelle stratégie sectorielle fondée sur une nouvelle croissance économique en dehors des hydrocarbures, à l’horizon 2035». Les défis de cette transition énergétique sont nombreux. La ministre évoque l’impérative réduction de la consommation de l’énergie par l’amélioration de l’efficacité énergétique. Outre celle des domaines de l’énergie et de l’écologie, Mme Zerouati recommande une «transition comportementale», et une «adoption d’un plan national de sensibilisation, de promotion et de valorisation de l’utilisation des ENR. Enchaînant, la ministre s’est dit favorable à une transition «sociale et technique à tous les niveaux et dans tous les secteurs, y compris la réaffirmation de l’importance de la mise en place d’un nouveau modèle de croissance énergétique». Elle précise que les bouleversements «structurels» de la scène énergétique mondiale ont mis l’Algérie devant d’importants défis : diversification des ressources d’énergie, garantie de la sécurité énergétique et développement d’une économie fondée sur la transition énergétique. Quant à Mohamed Arab, PDG de Sonelgaz, auquel est confiée la lecture de l’allocution de clôture, il souligne que l’enjeu dans l’amélioration de l’attractivité du marché algérien dans le domaine des ENR doit être la «prospérité et la compétitivité» des entreprises algériennes, lesquelles sont appelées à être «leaders».

Les IDE, eux, viendront «en appoint». À ce sujet, M. Arab n’y va pas par quatre chemins, pour affirmer que la diversification économique «doit se traduire en actions», car, précise-t-il, «la crise est bien là, et pour qu’elle ne devienne pas structurelles, il est impératif d’agir dans l’immédiat». L’Algérie, poursuit-il, «doit se positionner savamment», pour ne pas être en marge des bouleversements géopolitiques et géostratégiques. Aux mutations significatives du marché de l’énergie, l’intervenant préconise une adaptation «par anticipation», avec à la clé des objectifs «réalistes», garants d’une maîtrise de notre mix énergétique. À ses yeux, la bataille de l’énergie impose un nouveau modèle économique basé sur «l’innovation».

Fouad Irnatene