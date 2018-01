Efficacité énergétique et éco-construction : Pour une énergie propre et économique

Le Centre de développement des énergies renouvelables (CDER) a organisé, jeudi, à l’hôtel El-Aurassi, en partenariat avec OXXO, une conférence internationale dédiée à l’efficacité énergétique et à l’éco-construction en Algérie. Cette rencontre a réuni pas moins de 150 professionnels de différentes nationalités, parmi eux des universitaires, des industriels, des chercheurs, mais également des représentants des ministères de l’Habitat, et de l’Environnement et des Énergies renouvelables. Intervenant à l’occasion, le Pr Sahraoui, directeur d’études à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT), souligne que «les projets des énergies renouvelables doivent être le résultat des efforts consentis de tous les secteurs concernés par ces énergies». Il rappelle cependant que le gouvernement a mis en place une feuille de route concernant les projets de recherche prioritaires à développer jusqu’à 2021, tels que la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et la santé du citoyen. Pour lui, le développement des énergies renouvelables est synonyme de la vulgarisation et du développement de l’efficacité énergétique. À cet effet, la DGRSDT a mis en place plusieurs procédures et types de propositions de projet socioéconomiques, et des Projets nationaux de recherche (PNR). Selon lui, l’objectif de l’adoption en mai 2015 du Programme national des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (PNEE) est de réduire graduellement la croissance de la demande énergétique et donner de la visibilité aux investisseurs. Pour ce qui est des résultats attendus du PNEE à l’horizon 2030-2035, le conférencier annonce la création de 120.000 emplois, 300 milliards DA d’investissements générés, dont 54% d’apport de l’État, 130 millions de tonnes de CO2 à éviter et une économie globale de 63 millions de TEP.



Conversion de 500.000 véhicules d’ici 3 ans



Ledit programme prévoit la conversion de 500.000 véhicules au GPL/c d’ici 3 ans, et un millier de bus et véhicules au GNC, ce qui représentera une économie d’énergie cumulée à 2030 de 5 millions de TPE. Il est également question, dans le secteur du bâtiment, de la réalisation de l’isolation thermique des bâtiments de l’équivalent de 2.500 logements/an, ce qui fera économiser à l’État plus de 40.000 TPE à 2030. De son côté, Tahar Moussaoui, représentant de l’APRUE, a détaillé à l’assistance, la politique algérienne de maîtrise d’énergie dans le secteur du bâtiment. Il précise que le dispositif mis en place par rapport à la stratégie nationale de maîtrise d’énergie repose sur quatre instruments définis dans le cadre de la loi, à savoir : le programme national de maîtrise d’énergie, le Fonds national des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et de la cogénération, le Comité intersectoriel de la maîtrise d’énergie et l’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE). Lors de cette rencontre, plusieurs thématiques ont été exposées durant la matinée, telles que le Programme national d’efficacité énergétique 2016-2030 et les obstacles pouvant entraver sa concrétisation en exposant la politique de maîtrise de l’énergie dans le secteur du bâtiment, ainsi que la nouvelle réglementation thermique algérienne à adopter ; l’application du cadre réglementaire national relatif à l’efficacité énergétique dans le bâtiment, enfin l’état des lieux de l’activité industrielle nationale des matériaux et équipements énergétiquement efficaces. Cette rencontre a été, notamment l’occasion de mettre en avant l’exemple d’OXXO dans la performance énergétique en proposant des solutions pouvant progressivement être mises en œuvre par tous les acteurs institutionnels et territoriaux de cet important volet de l’économie nationale : l’isolation thermique est l’un des axes qui composent une nouvelle vision de l’économie verte et de nouveaux modes d’approche stratégique. Agir dans le domaine de l’efficacité énergétique dans le bâtiment exige une collaboration multisectorielle.

L’opportunité également de découvrir l’étude réalisée pour le compte d’OXXO par le cabinet français de conseil TBC (Conseil & Innovation) concernant les performances des menuiseries extérieures en identifiant un impact important en gain énergétique, grâce à l’usage de la menuiserie performante à double vitrage.

D’autres exemples ont été cités, représentés par M. Samir Amara, chef de service de l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment à la Direction de l'utilisation rationnelle de l’énergie pour l’Agence nationale de la maîtrise de l’énergie (ANME) de Tunisie, afin de promouvoir l’éco-construction qui consiste en la réalisation ou la rénovation d'un bâtiment ou d'une pièce de la manière la plus respectueuse de la nature possible. Ainsi, l'éco-construction prend en compte l'ensemble des techniques de développement durable, le but étant de créer une réalisation humaine la moins polluante possible. Il est utile de rappeler que le CDER est un établissement public chargé d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes de recherche et de développement, scientifiques et technologiques, des systèmes énergétiques exploitant l’énergie solaire, éolienne, géothermique et l’énergie de la biomasse.

Mohamed Mendaci