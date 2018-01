Centrales solaires électriques : Réalisation de 350 MW du projet de 4.050 mégawatts

Le projet du gouvernement consistant à réaliser des centrales solaires de génération électrique avec une capacité photovoltaïque de 4.050 mégawatts (MW) à l’horizon 2020, a avancé que sur les 4.050 MW, 350 MW uniquement ont été réalisés. A noter que ce projet vise également à accélérer la mise en œuvre du programme national des énergies renouvelables qui ambitionne de réaliser 22.000 MW à l’horizon 2030. Pour sa part, le directeur du CDER, Noureddine Yessaa, a souligné que 28 projets de recherche de «l'EPST CDER» viennent d'être financés par la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT), ajoutant qu' un programme national de recherche sera dédié à la sécurité énergétique en accordant la priorité aux domaines de recherche dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Il a rappelé dans ce cadre que l’efficacité énergétique se place aujourd’hui au cœur de la politique énergétique de l’Algérie, soulignant que dans sa stratégie de transition énergétique, le gouvernement a choisi de fixer un objectif national de réduction de la consommation d’énergie interne et de développer des énergies propres et renouvelables. Cette stratégie, placée par le Président de la République en tant que priorité nationale, se décline à travers un programme national de développement des énergies renouvelables et de promotion de l’efficacité énergétique, a-t-il ajouté. Ce programme ambitieux permettra à l'Algérie de passer vers un nouveau modèle économique sobre en ressource et en carbone, tout en sécurisant son indépendance énergétique, a-t-il soutenu. Il a d'autre part noté que les axes de recherche stratégiques retenus par la DGRSDT dans le cadre de la sécurité énergétique concernent la production d’électricité par l’exploitation des énergies renouvelables et la maîtrise de la consommation énergétique dans l’habitat, à travers l’amélioration de l’isolation thermique des bâtiments, le développement et la certification du chauffe-eau solaire et l’introduction des techniques de climatisation solaire. Conscient de l'importance stratégique de la transition énergétique, le CDER s'attelle à lever les verrous scientifiques et technologiques pour un développement harmonieux des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en développant des solutions techniques qui agissent d'abord en amont (passive) et en aval en intégrant le renouvelable comme source d'énergie (active), a affirmé Yessaa. Un projet pilote a été déjà réalisé par le CDER, où les critères relatifs aux concepts bioclimatiques ont été respectés, a-t-il indiqué. Il a fait état dans ce sillage de la mise en place de deux systèmes d’énergies solaires photovoltaïques (PV) autonomes dont le générateur fournit l’électricité pour alimenter une partie de l’immeuble «Openspace». Le générateur PV installé sur la terrasse de l’immeuble est constitué de 24 modules photovoltaïques fabriqués en Algérie, a-t-il détaillé.