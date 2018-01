Journée panafricaine des postes : Un rôle central dans la vie économique

«Aujourd'hui, plus que jamais, il revient à la Poste de jouer un rôle central dans la vie économique des nations africaines, en assurant de meilleurs services aux citoyens », a souligné jeudi la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique.

Dans son allocution prononcée lors des travaux de la Journée panafricaine des postes, Mme Imane Houda Feraoun et tout en qualifiant la poste d’

« entreprise la plus proche du citoyen», du fait qu’elle offre des services financiers, notamment dans les coins les plus reculés, qui ne possèdent pas de services bancaires, a souligné que notre pays œuvre, sous les orientations du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à « la promotion du service public de proximité», pour parvenir à fournir des prestations de qualité aux citoyens, qui répondent aux exigences de la modernisation, et à un usage des TIC pour une intégration financière. Aussi, elle relève que son secteur s'attelle à la modernisation du réseau postal en améliorant l'accueil des citoyens et en diversifiant les offres et les services pour réduire la fracture numérique.

S’exprimant, pour sa part, à l’occasion de cette journée placée sous le thème « La poste : infrastructure de choix pour l’atteinte des objectifs gouvernementaux du développement national », le secrétaire général de l'Union panafricaine des postes (UPAP) a mis l’accent sur le fait que la modernisation du secteur postal en Afrique serait à même de créer de la croissance, de la richesse et de l'emploi, notamment pour la jeunesse. Poursuivant ses propos, M. Younouss Djibrine a relevé, d’autre part, que le développement de ce secteur —en lui associant les nouvelles technologies— est à même de favoriser « l'émergence d'un commerce électronique en vue d'assurer un réel décollage économique pour tout le continent africain ».

Le SG de l’UPAP a par ailleurs mis à profit cette occasion pour saluer le rôle de l'Algérie en Afrique, qualifiant notre pays de « modèle de résistance et de lutte» pour la libération du continent africain et de « grand pays des martyrs».



Mémorandum d’entente entre l’Algérie et l’UPAP



Remarque importante, l'Algérie et l’UPAP ont signé, en marge des travaux de la Journée panafricaine des postes, un mémorandum d'entente pour l'organisation de la 37e session du conseil d'administration de l'UPAP en Algérie. Ce document a été signé par la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Mme Imane Houda Feraoun, et le secrétaire général de l'UPAP, M. Younouss Djibrine. Dans une déclaration, au terme de la signature de ce mémorandum d’entente, Mme Feraoun a fait remarquer que la poste en Algérie et en Afrique est l'entreprise possédant le plus grand réseau à même d'être proche du citoyen, et de lui assurer des prestations de qualité, de même qu’elle a mis en relief la dimension africaine de l'Algérie « dans tous les domaines».

Le SG de l’UPAP a souligné, de son côté, que ce mémorandum définit les conditions pour l'organisation de la 37 session du conseil d'administration de l'UPAP en Algérie, signalant, dans le même contexte qu’il s’agit en fait d’une session « stratégique » car elle se tient à quelques mois du congrès extraordinaire de l'Union postale universelle. Cette session en Algérie, note le SG de l'UPAP, va permettre aux pays africains « d'harmoniser leurs positions et de définir les stratégies à défendre lors du congrès de l'Union postale universelle ».

Le même responsable a enfin salué « l'engagement de l'Algérie pour son accompagnement de l'UPAP afin qu'elle joue son rôle de facilitateur de l'intégration socioéconomique en Afrique ».



Un timbre commémorant

la 51e Journée nationale de la commune



La journée de jeudi dernier a été également caractérisée par l'annonce de l’émission d'un nouveau timbre postal commémorant la 51e journée nationale de la Commune, qui coïncide avec la promulgation de la loi relative à la commune, le 18 janvier 1967. La rencontre nationale d'orientation des présidents d'APW et d'APC a constitué, en effet, une occasion pour l’annonce de l'émission de ce nouveau timbre. Ce timbre postal traduit l'intérêt qu'accorde l'Etat algérien à la vulgarisation du rôle essentiel que joue la cellule locale (commune) dans la consécration de la démocratie.

Soraya Guemmouri