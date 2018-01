Ecoles supérieures des enseignants : Priorité au recrutement

La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit a tenu à rassurer les étudiants des Ecoles supérieures des enseignants, en grève depuis près de deux mois, sur la fait que la priorité leur sera accordée dans le recrutement tant au niveau local que national. Cette grève est partie à partir d’une rumeur faisant croire que les étudiants des ENS n’ont pas la priorité dans le recrutement des enseignants.

« La priorité dans le recrutement est accordée aux diplômés des Ecoles supérieurs des enseignants tant au niveau local que national», a déclaré Mme Benghebrit à la presse en marge de la présentation du programme de son secteur devant la Commission de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses qui s’est tenue mardi dans l’après midi.

Précisant que les postes d’emploi pour cette catégorie sont «garantis» dans le secteur de l’éducation, la ministre a indiqué que leur nombre était insuffisant pour combler le déficit enregistré. «Je réaffirme encore une fois que la priorité dans le recrutement au niveau local est accordée à ces diplômés, et ce en fonction des postes et spécialités demandés dans leurs régions», a déclaré Mme Benghebrit, qui a ajouté qu’»en cas de manque au niveau national, la priorité leur revient aussi». Appelant les étudiants à ne pas céder aux rumeurs colportées par certains milieux quant à leurs non recrutement à l’avenir, Mme Benghebrit a déploré la durée de cette grève, affirmant qu’il n’est pas logique que la priorité ne soit pas accordée aux étudiants formés pour l’Education nationale.

Par ailleurs, la ministre a fat état de la poursuite des rencontres avec les syndicats, indiquant qu’elle avait tenu en ce début de semaine, une rencontre avec les représentants du Syndicat national autonome des professeurs d`enseignement secondaire et technique (SNAPEST).

De son côté, le ministre de l’Enseignement supérieur Tahar Hadjar a, également, répondu favorablement à la requête des étudiants des ENS quant à la poursuite de leurs études mastère en affirmant que cela « ne causait aucun problème ». Le secteur, a-t-il expliqué, œuvre à la révision des cadres juridiques et réglementaires régissant l’organisation et le fonctionnement de diverses établissements, à l’instar des statuts particuliers relatifs à l’université, au centre universitaire et aux écoles supérieures ainsi que l’élaboration des textes d’application relatifs aux domaines de l’orientation, de la formation et de la recherche.

Dans ce sens, il a évoqué une concertation avec le ministère de l’Education nationale pour « la révision des conditions d’accès aux écoles supérieures des enseignants en vue d’améliorer la formation des formateurs », révélant l’organisation de nouvelles formations pour le cycle secondaire dans le domaine de l’informatique, le génie des procédés, le génie civil et électrique et le génie mécanique. Quant à l’amélioration des œuvres universitaires, le ministre a fait état de la révision en cours de l’organisation actuelle de l’Office national des œuvres universitaires afin de doter les directions des œuvres universitaires d’un nouveau cadre juridique, soulignant la tenue d’une conférence nationale au cours de cette année sur le dossier des œuvres universitaires.

En dépit de ces assurances, les étudiants de l’Ecole supérieure des enseignants (ENS) de Kouba, n’ont pas suspendu leur mouvement de protestation. Ces derniers ont observé mardi, un sit-in devant l’annexe du ministère de l’Education, sise à El Anassers (Alger). Ils ont appelé à l’occasion, le ministère de l’Education nationale à respecter son engagement pour leur recrutement direct après la fin de leur formation. Le représentant des étudiants de l’ENS de Kouba, Abderrahmane Bouchène a précisé que les étudiants revendiquaient « le recrutement direct au niveau des wilayas de leur résidence, conformément à l’article 4 du contrat avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui souligne le droit des diplômés de l’ENS au recrutement au siège de leurs résidences ». Qualifiant la déclaration, faite hier par la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit à l’Assemblée populaire nationale (APN), de « positive », le même représentant demande au ministère un « engagement écrit » garantissant le droit des étudiants au recrutement direct au cours des prochaines années, sans passer par la plateforme numérique de recrutement. M. Bouchène a indiqué que «la poursuite ou non de la grève sera tranchée en cette fin de semaine ».

Salima Ettouahria