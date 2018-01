Hommage à didouche mourad : Porteur d’un projet national d’émancipation

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a présidé, jeudi à Zighoud-Youcef (Constantine), la commémoration du 63e anniversaire de la mort de Didouche Mourad.

Sur place, la délégation officielle a procédé au lever du drapeau national, ainsi qu’à la récitation de la Fatiha à la mémoire des martyrs enterrés au niveau du cimetière des Chouhada situé à ladite commune, avant de se rendre au lieu dit Oued Boukerker, où le chef de la wilaya II historique est tombé au champ d’honneur le 18 janvier 1955, au cours de la bataille du douar Souadek, pour se recueillir au pied de la stèle érigée sur les lieux. Au niveau de la commune rebaptisée au nom du martyr au lendemain de l’indépendance, le ministre a donné le coup d’envoi d’un tournoi de cyclisme, organisé pour la circonstance par la ligue de Constantine, avant que le convoi ne prenne la direction de la commune du chef-lieu, afin de visiter une exposition de photographies retraçant le parcours de Didouche Mourad, à l’annexe du musée du Moudjahid, et d’inaugurer le séminaire historique intitulé « Didouche Mourad : itinéraire d’un chef », organisé par le ministère des Moudjahidine en partenariat avec le Centre d’études et de recherche sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954 (CNERMN54), à la salle des conférences de la maison de la culture Malek-Haddad.

Lors de son allocution, Tayeb Zitouni a assuré que son département veillait fidèlement, en application du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans sa partie consacrée à la sauvegarde du patrimoine historique et culturel et à la valorisation et la promotion de la mémoire et de l’identité nationales, à s’assurer de la présence active et effective de l’Histoire, dont la transmission aux nouvelles générations est plus que nécessaire : « L’Histoire de notre pays regorge de positions dignes, célébrées par le peuple algérien qui se remémore les hommes et les femmes ayant fait la grandeur de l’Algérie, et lesquels représentent autant de lumières sur le chemin de nos jeunes concitoyens, leur ouvrant de nouveaux horizons, et constituant un terreau favorable à l’éclosion d’une génération apte à relever les défis actuels », a-t-il notamment déclaré.

Le ministre est, en outre, longuement revenu sur les vertus du chahid Didouche Mourad lequel, selon lui, fait partie des personnalités qui ont marqué l’Histoire du pays, et représente l’exemple suprême du dévouement, lui qui a gravé en lettres d’or ces célèbres paroles : « Nous devons être prêts à tout sacrifier, y compris et surtout notre vie. Nous n’avons que très peu de chances de nous en sortir, de voir la Révolution aboutir. Mais d’autres nous relaieront, nous remplaceront », en ce sens qu’il a payé de sa vie son engagement, quelques mois à peine après le déclenchement de la Révolution. Avant le début des travaux, plusieurs moudjahidine ont été honorés par les officiels présents. Ces derniers ont également rendu hommage à d’anciens élus et cadres des collectivités locales, ainsi que des gardes communaux, de même qu’à la visite d’une exposition retraçant l’histoire de la commune de Constantine et son rôle dans le développement local, et ce, à l’occasion de la journée nationale de la Commune.

Issam B.