Sonelgaz : Récupération de 27% des créances impayées

La Société de distribution de l'électricité et du gaz (SDC, filiale de Sonelgaz) a pu recouvrer 27% des créances impayées auprès de ses clients publics et privés jusqu'à fin 2017, soit plus de 25 milliards DA, a indiqué jeudi à Alger le P-dg de Sonelgaz, Mohamed Arkab. Interrogé par la presse en marge d'une conférence-exposition sur la transition énergétique, M. Arkab a expliqué que grâce à une vaste opération de recouvrement de ses créances lancée en mai dernier auprès de ses clients, la SDC a récupéré 25 milliards DA, précisant que cette opération, baptisée «Tahsil», se poursuivra pour recouvrer les 63 milliards DA restants. «Le plan d'action de recouvrement de nos créances est sur une très bonne voie et nous avons obtenu des résultats palpables», s'est-il réjoui. S'agissant des clients publics (administrations, entreprises...), le même responsable a précisé que l'entreprise avait établi un échéancier avec cette catégorie d'abonnés pour le payement de leurs dettes. A travers les 48 wilayas, a-t-il fait savoir, les walis accompagnent la SDC dans son plan d'action pour assurer la réussite de cette opération étalée sur plusieurs années. Pour rappel, le nombre des abonnés en électricité a atteint 9,1 millions de clients en 2017, contre 8,8 millions en 2016, soit une évolution de 4%, tandis que le nombre de clients gaz s'est établi à 5,2 millions en 2017 contre 4,9 millions en 2016, en hausse de 7%.