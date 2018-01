CAN-2018 (2e journée) Algérie - Gabon (25-26) : Les Verts déçoivent

L’Algérie a essuyé une défaite inattendue et compromettante face au pays organisateur, le Gabon (25-26), jeudi soir à Libreville, pour le compte de la 2e journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des nations-2018 de handball.

Ce revers pourrait être lourd de conséquences pour les hommes du duo Sofiane Haïouani-Zinedine Mohamed Seghir, lesquels risquent désormais d’être confontré à un adversaire au calibre supérieur en quarts de finale. Le Gabon, qui a l'honneur d'organiser cette 23e édition pour la première fois de son histoire, est une petite nation de la discipline, intégrant sur le tard cette compétition. Son meilleur classement reste la 6e place obtenue lors de sa première participation en 2000 à Alger. Lors des deux précédentes confrontations algéro-gabonaises, les Verts se sont imposés de surcroît sur des scores éloquents (32-08 en 2000 et 35-24 en 2016). Mais jeudi, c’est un tout autre visage que les poulains de Jackson Richardson ont montré, développant un jeu attrayant qui aurait pu engendrer un score plus lourd aux Algériens, de l’aveu même de l’entraîneur national. Poussés par un public en délire, les Gabonais ont mené durant toute la partie, portant parfois l’écart à cinq buts, notamment en seconde période. Il faut dire aussi que les gardiens gabonais, Rufin Essono Eny et Remy Daniel Gervelas, ont joué un rôle important dans le succès des Panthères avec des arrêts qui ont écœuré les coéquipiers de Riyad Chah Bour. Ratages, imprécisions, manque de concentration et précipitation ont caractérisé le jeu des Algériens qui n’ont cessé de courir derrière le score durant les 60 minutes de la partie, mais en vain. Excepté le 4-4 à la 8e minute, le Gabon a toujours mené au score (6-12) à la mi-temps. Au retour des vestiaires, le pays hôte a aggravé la marque jusqu’à

(21-16) (40’), avant de subir une légère pression du Sept algérien qui est revenu jusqu’à (21-20) (46’) et (23-22) (52’). Les Verts ont cru avoir remis les pendules à l’heure à 10 secondes de la fin, mais finalement la paire arbitrale suisse composée d’Artur Brunner et de Morad Salah a annulé le but pour une faute, au grand bonheur des supporters gabonais qui ont laissé libre cours à une joie indescriptible dans les gradins.



Le point du groupe A / 2e journée :

Cameroun - Tunisie (26 - 32)

Algérie - Gabon (25 - 26)

Exempt : Congo

Déjà joués / 1ere journée :

Algérie - Cameroun (31-23)

Gabon - Congo (27-22)

Exempte : Tunisie

Classement

Pts J Diff

1. Gabon 4 2 +6

2. Tunisie 2 1 +6

3. Algérie 2 1 +7

4. Congo 0 1 -5

5. Cameroun 0 2 -14

Reste à jouer :

Hier vendredi (3e journée) :

15h00 : Congo - Algérie

19h00 : Gabon - Tunisie

Exempt : Cameroun

Samedi 20 janvier : repos

Dimanche 21 janvier (4e journée) :

15h00 : Cameroun - Congo

17h00 : Tunisie - Algérie

Exempt : Gabon

Lundi 22 janvier (5e journée) :

13h00 : Tunisie - Congo

19h00 : Cameroun - Gabon

Exempt : Algérie