Dans la LUCARNE : Mercato et marquage strict

Le commun des mortels vous dira que durant la présente saison, le mercato était tel un «havre de paix», même si des équipes, parmi celles qui ne devaient pas recruter, avaient fait le forcing jusqu’aux dernières secondes du bouclage du mercato, le lundi 15 janvier à partir de minuit. Il faut dire que le temps de l’exhibitionnisme est révolu. Aujourd’hui, si vous voulez-vous faire vos emplettes, il vaut mieux le faire en cachette, surtout sans témoins. C’est le meilleur moyen qui vous permettra, à coup sûr, de garder et préserver votre «marchandise» des inquisiteurs et surtout les prédateurs que rien n’empêchera de vous la «chiper». Il faut dire que la «guéguerre» existante entre les clubs d’élite existe depuis plusieurs saisons déjà, mais cette fois, et plus précisément lors du mercato d’hiver qui vient de s’achever. Contrairement aux apparences, il n’a pas été si calme —c’est plutôt le calme qui précède la tempête. Si certains clubs ont recruté comme bon leur semblait, sans être inquiétés comme l’USMBA, la JSK, l’USMB, l’ESS…, ce n’était pas le cas pour tous, notamment le MCA. Le doyen des clubs algériens est scruté tel un «objet volant non-identifié». Au moindre joueur intéressant, ce club est aussitôt sollicité. Parfois, parce qu’il présente vraiment un bon profil mais trop souvent c’est pour que la transaction n’aboutisse pas. Certains aiment mettre leur grain de sel pour détourner l’attention sur «le joueur», pour que vous abandonniez la piste qu’ils pourront par la suite exploiter. Des astuces qui ont tendance à se répéter de mercato à mercato. Durant la présente saison, le MCA n’a pas été concurrencé quant à l’achat de Souibah (MCO) et Tebbi (RC Relizane). Tout le monde avait pensé que cette fois-ci, il ne serait pas perturbé par les autres scrutateurs du marché des transferts. Eh bien, non ! Ces derniers sont toujours aux aguets et on fera d’abord capoter Bwalya, le Zambien de Nkana Red Devils. Malgré le fait qu’il ne restait que quelques «petits détails», le président ne veut rien entendre et ferme carrément la porte au départ de son joueur. Dès qu’il s’agit d’un élément intéressant, la transaction n’aboutit pas. C’est devenu une rengaine propre au doyen des clubs algériens. Est-ce par manque d’expérience des dirigeants qui n’arrivent pas à convaincre leurs interlocuteurs. Toujours est-il, cette situation a été vécue lors du feuilleton Belaïli. Ce joueur qui avait joué, il y a de cela deux saisons, avec l’USMA joue en ce moment au club français d’Angers du président algérien, Said Chaâbane. Belaïli voulait changer d’air. Son envie de quitter le club français a intéressé les Mouloudéens qui voulaient fortement l’enrôler, et qui, d’ailleurs, lui ont fait une très bonne proposition. Celle-ci avait été appréciée par les dirigeants et il ne restait qu’à conclure avec la lettre de sortie du territoire français. Voilà qu’aux dernières minutes des discussions «marathonesques», entre les deux parties, le président Chaâbane change d’avis et ne veut plus céder son joueur, même à titre de prêt. Une tierce partie se serait immiscer pour ne pas laisser le joueur au MCA. Pour des raisons inavouées, le président cèdera à la pression, au grand dam du joueur, qui voulait vraiment jouer pour le MC Alger. Il est clair que des gens tapis dans l’ombre ont fait capoter la transaction. Ce n’est qu’un coup d’arrêt, mais le joueur sera mouloudéen qu’on le veuille ou non. Une certitude que personne ne peut altérer ou voler d’une manière ou d’une autre.

Hamid Gharbi