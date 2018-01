CRB 0 – USMH 1 : El-Harrach s’offre le Chabab

Importante et précieuse victoire de l’USM El-Harrach, hier au stade du 20-Août 1955, face à l’équipe hôte, le Chabab Belouizdad, sur un super but de Bouguèche, l’unique de la partie, qui a suffi à faire le bonheur des siens. Dans un derby suivi par un public peu nombreux et dans une ambiance très peu colorée, contrairement à l’habitude, pour ce genre de rencontre, les deux équipes, qui ont un besoin pressant de points afin de s’éloigner du bas du tableau, se sont donc donné la réplique dans un match à fort enjeu. Sur l’ensemble de la partie, le CRB a dominé les débats, sauf qu’il n’a pas été capable, ne serait-ce qu’une seule fois, de trouver le chemin des filets. À l’inverse de son homologue du jour, qui a su, grâce au métier de son capitaine d’équipe Hadj Bouguèche, inscrire un but fort précieux, puisqu’il a permis aux Harrachis d’arracher les trois points de la victoire hors de leurs bases. Bien regroupé dans leur camp, les camarades de Khelili ont su mener quelques attaques placées qui leur ont permis d’en inscrire une. Lakroum et ses coéquipiers se sont certes procuré beaucoup plus d’occasions que les Harrachis. Hélas pour eux, ils se sont montrés inefficaces et incapables de les matérialiser, se faisant contrer au final, après la splendide réalisation de Bouguèche, qui profite d’un renvoi approximatif de Bouchar, pour crucifier Salhi d’une jolie reprise de volée (53’). Les Harrachis jubilent. Ils savaient qu’ils venaient de réussir le plus dur. Piqués dans leur amour-propre et se sachant dans l’obligation de glaner le maximum de points, notamment à domicile, pour améliorer leur classement et se réconcilier avec ses supporters, Draoui et les siens ont tenté de réagir de suite. Ils ont mené une multitude d’offensives, dont certaines ont failli faire mouche. Bien regroupés en défense, les protégés de Hamidi Daou se sont battus comme des lions pour annihiler toutes les velléités belouizdadies. Le Chabab, à force de faire le forcing, a fini par obtenir un penalty justement sifflé par l’arbitre suite à une faute de main commise par Benhocine pour contrer une forte frappe de Heriat (81’). Les Belouizdadis se congratulent pour afficher leur joie. Chargé de son exécution, Naâmani, réputé pour sa forte et lourde frappe, échoue face à un Mazouzi impérial, qui a repoussé son tir pourtant puissant et bien placé. La désolation était grande dans le camp du CRB. Taoussi a tout tenté en incorporant Lemhane et Bechou, en seconde période. Mais, rien n’y fît. El-Harrach tenait absolument à sa victoire et préservera ainsi le score en sa faveur jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. Ce dernier a manqué à notre sens de siffler aux moins deux penalties durant le match. Un pour chaque équipe. Même si l’USMH demeure dans la zone rouge (14e), elle est parvenue, grâce à cette importante victoire, à réduire sensiblement l’écart qui la sépare des équipes qui la devancent telles la JSK, l’OM, le DRBT et le CRB. Pour ce dernier, la situation demeure peu reluisante. Lorsqu’on sait que le Chabab n’a plus gagné depuis la 3e journée du championnat, il y a de quoi être inquiet, et on comprend parfaitement la grande déception de ses inconditionnels. Les jours à venir s’annoncent difficiles pour la formation de Laâqiba qui affrontera le MCA lors de la prochaine journée. Pour l’USMH, l’espoir du maintien demeure entier, et la réception de l’OM la semaine prochaine sera une occasion pour les Harrachis de confirmer leur opération redressement.

Mohamed-Amine Azzouz