ESS-MCA : tête d’affiche par excellence

Incontestablement, l'affiche qui aura pour cadre le stade 08-Mai 45 et qui mettra aux prises Sétifiens aux Mouloudéens va éclipser toutes les autres. Il faut dire que cette empoignade pour les poulains du nouveau coach, Benchikha, ne vient pas à point nommé surtout que l'entente de Sétif restait sur une élimination amère, au stade 20 Août de Béchar, devant la redoutable formation de la JS Saoura. Un penalty concédé en fin de partie a eu raison du trop plein d'énergie des gars d'Aîn El Fouara. Il est clair que l'expulsion de Rebâi et l’absence de deux autres joueurs, dont le gardien Zeghba, va laisser certainement un vide au centre et à la défense, même si en retrouvant son public, les locaux sont mieux lotis. Toutefois, il faut se méfier de cette équipe du MCA qui ne va certainement pas tomber dans le «panneau» en jouant le jeu comme si elle évoluait à domicile. Elle doit plutôt être très «maligne» et procéder par «contres» afin de profiter des «espaces» que laisseront les Noir et Blanc, surtout qu'ils ne sont pas au mieux psychologiquement après leur élimination prématurée de la Coupe d'Algérie dès les 1/16es de finale. Il faut dire que sur demande du président de l’ESS, Hamar, cette rencontre a été décalée à aujourd’hui à partir de 19h alors qu’initialement elle devait se jouer vendredi dès 16h. Le derby du centre qui opposera l’USMA au NAHD promet énormément. Les Usmistes qualifiés en Coupe d’Algérie sont au mieux de leur forme. Ce qui n’est pas le cas des Nahdistes qui ont été, pour leur part, éliminés de cette compétition. Toujours est-il, ils vont tout miser sur le championnat. D’après certains observateurs, cette équipe drivée par Billal Dziri ne va pas se laisser faire, surtout que le match aura lieu au stade 5-Juillet. Il est certain que les présents seront conviés à une joute des plus spectaculaires entre deux équipes qui vont tout donner, sans compter.

Le leader, le CSC, quelque peu contrarié suite à son élimination en Coupe d’Algérie devant l’USMA (1à0) va essayer de se reprendre, lui qui n’a pas gagné depuis déjà quatre sorties. Ce qui commence à faire beaucoup. En recevant la difficile formation du DRBT, les Constantinois ne doivent penser qu’aux trois points afin de se transcender et renouer avec la gagne. Ils doivent, cependant, se méfier de la formation de Tadjenanet dont l’espoir est de réaliser un bon résultat et quitter la « zone des turbulences». Ce serait une très bonne chose pour les poulains d’Omar Belatoui. Cependant, les gars du «vieux rocher» ne l’entendent certainement pas de cette oreille.

À Médéa, les

Médéens vont tout faire pour gagner et s’éloigner un peu plus du purgatoire. Ils en ont les moyens, surtout qu’ils jouent at home. Toutefois, devant les Abassis leur tâche ne sera pas de tout repos. Ils sont favoris, mais…

À Zabana, le MCO aura fort à faire devant le PAC qui restait sur une élimination inattendue en coupe d’Algérie devant El Bayadh. À l’aller, les Pacistes l’avaient emporté sur le score de

(1 à 0). Qu’en sera-t-il cette fois?

Que le fair-play soit au rendez-vous !

H. G.



Programme aujourd’hui :

À Sétif (19h) : ESS - MCA

À Médéa (15h) : OMédéa - USMBA

À Zabana (16h) : MCO-PAC

Au 5-Juillet (16h) : USMA-NAHD

À Hamlaoui (16h) : CSC-DRBT