M. Ould Ali, ministre de la jeunesse et des Sports : « l’ensemble des fédérations sont impliquées dans l’organisation de l’évènement »

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a annoncé, à Alger, que «l'ensemble des Fédérations sportives nationales seront impliquées dans l'organisation des Jeux africains de la Jeunesse (JAJ-2018)», prévus du 19 au 28 juillet à Alger, indique un communiqué du MJS.

Lors d'une réunion avec les représentants de 37 fédérations sportives nationales, Ould Ali a réaffirmé l'engagement de son département à «faire de ces Jeux une réussite pour le sport national et africain ainsi que pour le rayonnement de l'Algérie sur la scène internationale». De leur côté, les présidents et représentants de Fédérations sportives ont souligné leur engagement et leur disponibilité à prendre part activement à l'organisation des JAJ-2018, souligne la même source. Au cours de cette réunion, le ministre a instruit ses services pour le règlement de la question des subventions nationales et du financement au profit des fédérations sportives.