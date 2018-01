Espagne : La gauche unie de Huelva compte s’investir contre l’oubli

La formation politique (Gauche unie) de la ville espagnole de Huelva compte s’investir davantage à partir de cette nouvelle année contre l’oubli de la question du peuple sahraoui en réclamant une solution politique juste et durable à ce conflit, a indiqué la responsable de l’organisation de ce parti politique Silvia Zambrano.

Pour cette responsable, le défi majeur est de mettre plus de lumière dans la ville de Huelva sur l’abandon subi par la population sahraouie pour que tous les citoyens de la ville connaissent mieux cette question et contribuent également aux différents programmes initiés en faveur de la population sahraouie réfugiée.

La même responsable a souligné que sa formation fait tout ce qui est possible afin que "cette question ne tombe pas dans l’oubli et les revendications d’une solution politique juste et durable à ce conflit soit concrétisée". Zambrano a assuré que l’izquierda unida continuera à présenter des initiatives municipales et dans d’autres institutions en organisant des campagnes de sensibilisation sociale afin, que la situation dramatique subie par la population sahraouie pendant plus de quarante ans soit connue et dénoncée publiquement. La gauche unie continuera ? Soutenir le peuple sahraoui représenté par le front Polisario ? Réclamer le droit ? l’autodétermination, a-t-elle affirmé avant de rappeler que cette revendication n’a jamais été prise en charge par un gouvernement espagnol.

La même responsable, a ajouté, par ailleurs, que sa formation politique sera comme chaque année impliquée ? travers ses assemblées locales et son organisation provinciale, dans la campagne de collecte de nourriture et de matériel de solidarité pour la population sahraouie vivant dans les camps.

Pour cette nouvelle édition de la Caravane pour la paix, organisée par la Fédération de soutien au peuple sahraoui, la même source à souligné que les militants de la gauche unie vont s’impliquer directement dans cette campagne au coté des associations locales afin de collecter "le maximum de nourriture et de matériel de solidarité". Des ressources humaines et des infrastructures pour stocker et transporter les denrées collectées seront mises ? la disposition de tous, a-t-elle précisé. Pour sa part, Luis Cruz, président de la Fédération du soutien au peuple sahraoui de Huelva, a rappelé que "les réfugiés sahraouis dépendent principalement des aides humanitaires étrangères et pour ce faire, a-t-il dit, nous tenons à remercier la population de Huelva pour toutes ses aides".

Cruz a rappelé par ailleurs que l’année dernière, l’aide alimentaire envoyée aux camps des réfugiés étaient de l’ordre de 50 tonnes outre du matériel divers. La campagne de collecte pour cette année, a-t-il ajouté, va être lancée dans les prochains jours et "nous espérons collecter plus que la saison passée".