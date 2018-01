Désertion des classes d’examen par les candidats au bac : Parents, enseignants, ministère… chacun se rejette la responsabilité

A ce point les parents n’ont plus aucune affluence sur leurs enfants lycéens ! Ils interpellent la ministre de l’éducation pour obliger leurs propres enfants à ne pas déserter les bancs d’école !

La fédération des parents d’élèves va encore plus loin ! Elle propose à la ministre de l’éducation à presque faire du chantage a « leurs » enfants qui s’apprêtent à passer le bac en ne leur distribuant les convocations pour l’examen qu’à la fin du mois d’avril.

Et pourtant ce sont les parents qui encouragent quelque part leurs progénitures a déserter les classes de terminal en leur payant des cours particuliers et en étant très tolérants sur leur absentéisme. Si pour les années précédentes ce phénomène n’est observé que durant les dernières semaines de l’année scolaire, cette année il intervient à des mois de l’examen. Menaces ? Sensibilisation ? La ministre de l’éducation prône les deux. Mme Benghebrit met en garde les élèves contre cet absentéisme qui risque de nuire à leur avenir. « Un élève qui ne termine pas son année scolaire aura des difficultés à refaire son bac en cas d'échec », prévient-elle, en soulignant qu’« un travail de sensibilisation en direction des classes de terminale est mené dans l’ensemble des lycées ». L’année dernière déjà, la ministre avait annoncé des mesures drastiques pour mettre fin au phénomène de l’école buissonnière des candidats au bac. Benghebrit, pour qui le phénomène est anormal, avait menacé d’appliquer des sanctions sévères contre les adeptes d’absentéisme allant même vers leur radiation, particulièrement ceux qui désertent les classes, dès le premier trimestre et ne reviennent que le jour de l’examen. Selon un constat fait sur le terrain, il a été démontré, avait-elle indiqué, que cette pratique est majoritaire particulièrement chez les doublants, alors que les nouveaux élèves sont plus disciplinés. Dans ce cas, la réglementation mise en place lors du bac 2017 avait incité la prise de mesures contre ces élèves, à travers la convocation des parents. en cas de récidivisme, l’établissement avait opté pour des mises en demeure, mais au bout de la troisième, il avait été décidé la radiation de l’élève chose qui l’empêchera de passer l’examen du bac, et sera obligé de refaire toute son année. Décision qui n’a pas été mise en application, ce qui a, peut-être, encouragé les candidats de cette année à récidiver. « Le bac atteste des niveaux scolaires finalisés, et nous souhaitons que les parents soient aussi sensibilisés sur cette question ».



Plus de 200 milliards de dinars/an dépensés pour les cours particuliers



Pour la ministre de l’éducation, la responsabilité sur ce phénomène est partagée, parce que, estime-t-elle, si l’élève se retrouve satisfait par l’enseignement en classe, il continuera à assister aux cours, dans le cas contraire, il préfère « automatiquement » aller vers les cours payants, et c’est ce qui explique l’absentéisme à l’école. Pour le président de l’association nationale des parents d’élèves, Khaled Ahmed, la responsabilité de ce phénomène incombe à certains enseignants et même des proviseurs qui encourageraient, selon lui, les élèves à s’absenter et à aller vers les cours particuliers. Il a, d’autre part, appelé les parents à être fermes avec leurs enfants et les dissuader de cette mauvaise habitude, soulignant que les campagnes de sensibilisation n’ont aucun effet sur les candidats. Selon une étude récente, plus de 80% des élèves, tous cycles confondus, auraient recours à ce phénomène de remise à niveau hors du temps scolaire, et les familles algériennes dépensent un peu plus de 200 milliards de dinars par an en cours particuliers… L’offre de ces cours ne se limite généralement pas aux élèves de primaire, de collège ou de lycée, elle s’adresse aussi aux étudiants en classe préparatoire ou dans différentes filières d’enseignement supérieur… De plus en plus de parents de lycéens, de collégiens et même d’écoliers sont aujourd’hui persuadés du caractère indispensable des cours de soutien et sont convaincus que c’est une nécessité pour réussir aux examens, et cela quelque soit le prix à payer. Un véritable business quand on sait que quelquefois ce sont les enseignants eux-mêmes qui proposent ces cours à leurs élèves en dehors des horaires de classe. «Il n’est pas évident de suivre individuellement les élèves quand on compte plus de 40 enfants par classe, je préfère donc aider certains plus sereinement et plus à l’aise», nous dira une enseignante qui rejette catégoriquement les allégations qui font d’elle une opportuniste intéressée juste par l’argent. « Je prends très au sérieux ces cours supplémentaires, et presque tous mes élèves, qui sont inscrits, réussissent à avoir de très bons résultats.» Les témoignages des élèves sont édifiants quant à la mauvaise foi de ces commerçants : en classe, ils ne nous expliquent pas et nous disent de venir aux cours payants pour mieux comprendre. Relevons également la dérive économique : des milliards de dinars sont brassés annuellement à la barbe du fisc. Ce commerce est informel et clandestin», estime l’écrivain et pédagogue M. Ahmed Tessa. Ce ne sont pas moins de 40 millions d’heures de cours qui sont dispensées chaque année, ce qui représente aussi 200 milliards de dinars de chiffre d’affaires. La demande est grandissante. Et c’est devenu un véritable phénomène de mode.

Farida Larbi