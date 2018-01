REGARD : La phytothérapie est de retour !

Messieurs «VERTS» sont de retour. Tous les quartiers fêtent, à vrai dire, l’évènement, durement secoués par une éclipse qui aura duré un peu plus d’une année. Les traitements à base de plantes reviennent par la grande porte après la mise en conformité des registres du commerce de ces derniers avec les lois en vigueur. Tout cela, à vrai dire, c’est tout simplement de la rugosité arithmétique pour les amateurs de la médecine douce. La nature est «domiciliée», dans de nombreux quartiers de la ville. Cette domiciliation est même accueillie à bras ouverts. Les magasins renouent avec les défenseurs du «naturel» pour leurs problèmes liés à la santé, au bien-être ou au confort. En cet hiver, la demande sur ces produits «exceptionnels», pour certains, à l’heure de virus de grippe saisonnière très coriace qui résiste au traitement conventionnel, augmente de plus en plus. Ces herbes «sauveuses», en fait, gagnent même les marchés où toutes sortes de plantes sont proposées aux passants. Des bouts de papiers étoffés, avec toute la «gamme» disponible, sont même remis aux personnes intéressées, avec, bien entendu, des numéros de téléphone et des adresses pour joindre ces herboristes à tout moment. La médecine douce tente toujours de nombreuses personnes, qui refusent de tourner le dos à la nature, pas seulement pour égayer leurs balcons mais aussi pour booster leur immunité ou carrément se sentir mieux. Retour aux sources pour certains, raisons financières pour d’autres—même si ces produits ne sont pas toujours très abordables— on se rue sur tous ces commerçants qui font bel et bien le bonheur des consommateurs. La nature a toujours été généreuse et il n’est pas question de lui tourner le dos. C’est, du moins, la devise des adeptes de la phytothérapie.

Samia D.