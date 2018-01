Bordj Bou Arréridj : Un cas confirmé d’H1 N1

La wilaya de Bordj Bou Arreridj a enregistré cette semaine un cas de grippe H1 N1. C’est une personne de sexe masculin âgée de 45 ans, qui a été admise il y a trois jours au service pneumo-phtisiologie de l’hôpital de Medjana étant le seul à disposer d’un spécialiste dans ce domaine. Le patient présentait un syndrome de fébrilité avec une toux à son arrivée dans cette structure. Mercredi, son état s’est compliqué, causé par une détresse respiratoire. Ce qui a poussé son médecin traitant à l’orienter vers les services de soins intensifs de l’hôpital du chef lieu de wilaya.

L’état de santé du sujet s’est amélioré depuis, et ce grâce aux efforts du personnel médical qui l’a immédiatement bien pris en charge.

Les analyses nécessaires ont été faites et ensuite envoyés à l’institut Pasteur car suspectant une maladie grave .

Le directeur de santé de la wilaya, M Salim Zegrar, annonce que les services de cet organisme ont confirmé un cas de grippe H1 N1. «L’état du malade s’était aggravé car il souffrait également du diabète, ce qui l’a fragilisé» a-t-il ajouté.

Le directeur de la santé de la wilaya conseille aux citoyens atteints de cette pathologie de se faire vacciner contre la grippe saisonnière, les assurant que les structures de santé sont ouvertes pour leur faciliter la tâche.

Les autres personnes, souffrant

d’autres maladies chroniques, comme les hypertendus, les asthmatiques, les cardiaques sont concernées par cette opération qui s’est étendue aux femmes enceintes, déclare notre interlocuteur qui précise que l’enquête pour connaitre l’origine de la maladie est en cours, en exploitant toutes les pistes notamment l’entourage familial du malade, ses amis, ses gardes-malades, à t il rajouté. «Nous allons effectuer des prélèvements pour connaitre leur état de santé», précise le directeur de la santé qui révèle que le malade ne savait pas qu’il était diabétique. Le responsable saisit l’occasion pour insister sur la nécessité d’un dépistage généralisé de cette maladie.

Il rappelle que plusieurs campagnes ont été lancées par ses services pour permettre aux citoyens de s’inquiéter également sur leur état de santé, via des examens, analyses. Nous avons ouvert une nouvelle maison du diabétique qui s’ajoute à celle qui est en fonction à Bordj Bou Arreridj, note le directeur de la santé, qui indique que la situation actuelle de la wilaya ne pousse pas à l’affolement. Le seul cas d’H1 N1 que nous avons eu a été transféré au CHU de Sétif pour une meilleure prise en charge. «Son pronostic vital n’est pas engagé d’ailleurs», a-t-il tenu à affirmer.

Fouad Daoud