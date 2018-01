Comportement alimentaire : La santé dans l’assiette

Entre gaspillage, sous-alimentation..., la sécurité alimentaire est au cœur des préoccupations nationales et de l’agenda mondial. C’est ce qui ressort des conclusions des travaux du 3e Congrès international de la Société Algérienne de Nutrition qui s’est déroulé, tout récemment, à Constantine.

Plusieurs études ont été faites sur ce thème important, mettant l’accent sur les pertes alimentaires constatées dans les filières alimentaires et ce, en évaluent leur ampleur.

Certaines causes ont été citées, ainsi que les différents moyens de prévention. Il résulte de ces études que, globalement, un tiers de la production alimentaire destinée à la consommation humaine dans le monde est perdue ou gaspillée, atteignant environ 1,3 milliards de tonnes/an.

En Algérie, la sécurité alimentaire est une préoccupation stratégique. En 1964, le pays a affiché sa détermination pour l’élimination de la faim et de la malnutrition. Cinquante ans après, dans un contexte mondial atroce, des ressources naturelles limitées, des contraintes financières lourdes, une urbanisation rapide et une demande alimentaire en très forte progression, comment se présente la sécurité alimentaire ?

L’Algérie fait partie des pays méditerranéens dont le régime alimentaire, longtemps considéré comme une référence mondiale en terme de bénéfice pour la santé et de longévité, est en pleine mutation dans sa zone d’origine. Selon les nutritionnistes, ce modèle d’alimentation perd son équilibre nutritionnel en se dégradant vers un modèle d’excès, avec une augmentation des quantités consommées et la consommation immodérée de produits animaux. «Il est ainsi observé une augmentation de l’apport calorique total, une aggravation de la consommation des lipides et surtout les graisses saturées (viandes, produits laitiers, produits industrialisés sous la forme d’huile de palme…) et une très forte augmentation du taux de sucre due à la forte consommation des sucres simples (sodas, biscuits…)

Le régime méditerranéen, un modèle comestible reconnu

L’alimentation méditerranéenne est pourtant reconnue dans le monde. Elle représente un véritable trésor culturel et culinaire, prônant la consommation de certains aliments, comme les fruits, les légumes, les légumineuses, les grains entiers, les noix, le poisson... De plus, l’un de ses piliers repose sur la consommation d’huile d’olive, dont les avantages sont nombreux. À cet effet, l’OMS et la FAO ont classé le régime méditerranéen comme un modèle d’alimentation de qualité, sain et durable.

Les nutritionnistes s’accordent sur ce point et affirment que les régimes méditerranéens traditionnels sont «nutritionnellement appropriés, avec des teneurs variées en graisses totales, faibles en acides gras saturés et très faibles en acides gras et riches en fibres et en vitamines et flavonoïdes antioxydants» relèvent le Dr Fethi, nutritionniste. Elle affirme par ailleurs que «là où les populations se sont éloignées des régimes traditionnels et ont suivi le régime type occidental, caractérisé par des teneurs élevées de graisses saturées, de protéines animales, de glucides hautement raffinés et de sucre, on remarque une augmentation de l’incidence de l’obésité, du type diabète de type 2, des maladies auto-immunes, du cancer et de la démence».

Parmi ces régimes traditionnels, le régime méditerranéen est probablement le modèle alimentaire à suivre avec des preuves scientifiques pour sa capacité à promouvoir la santé. En effet, le mode alimentaire méditerranéen permet de réduire considérablement le risque de développer des maladies cardiovasculaires (MCV) ou d’autres pathologies, tels que le cancer du sein, le cancer colorectal, le diabète, l’obésité, l’asthme, la dysfonction érectile, la dépression et le déclin cognitif.

Le Dr Fethi estime qu’une plus grande adhésion au modèle alimentaire méditerranéen est toujours associée à un meilleur état de santé. «Ces effets protecteurs du régime méditerranéen traditionnel peuvent être encore plus bénéfiques sur la santé par l’amélioration de ce modèle alimentaire, en remplaçant l’huile d’olive couramment utilisé par l’huile d’olive extra-vierge, en augmentant la consommation de noix, de poissons gras et de céréales à grains entiers et en réduisant l’apport en sodium», a-t-elle précisé.

Les changements au fil du temps

Malheureusement, les changements au fil du temps dans le régime alimentaire des populations poussent vers une augmentation de la consommation d’aliments transformés et de graisses saturées et une diminution d’apport d’aliments d’origine végétale et des acides gras mono-insaturés apportés par l’huile d’olive. Les résultats sont alarmants, en particulier chez les jeunes générations. En effet, les études chez les enfants et adolescents indiquent clairement que de fortes proportions de ces populations ont mal adhéré au régime alimentaire traditionnel. Par ailleurs, la mauvaise adhésion à ce régime, associée à l’obésité et à une activité physique très faible, semble affecter négativement le rendement scolaire chez les enfants. Malgré toutes ces preuves associant le régime méditerranéen à la réduction du risque cardiovasculaire et la prévention des principales maladies chroniques, les sociétés méditerranéennes se sont, néanmoins, retirées rapidement de ce modèle d’alimentation, en orientant leurs choix alimentaires vers des produits du modèle alimentaire occidental, riche en céréales raffinées, graisses animales, sucres, viandes transformées, mais très pauvres en légumineuses, céréales complètes, fruits et légumes. Parmi les causes possibles, l’augmentation des prix de certains des principaux produits alimentaires de la pyramide méditerranéenne semblent avoir conduit les gens à renoncer au modèle, en faveur de produits moins onéreux qui permettent de faire des économies, mais qui sont définitivement malsains.

L’évolution des habitudes nutritionnelles va tellement vite que les nutritionnistes veulent attirer l’attention du consommateur pour surveiller davantage son régime alimentaire. Si le ministère de la Santé avait clarifié que l’Algérie «présente toutes les caractéristiques d’un pays en transition nutritionnelle», une étude menée par la Société algérienne de nutrition (San), démontre «les faiblesses du consommateur algérien en termes d’équilibre nutritionnel». Ce qui n’est pas sans conséquences néfastes sur la santé des citoyens qui sont de plus en plus victimes de surpoids ou d’obésité.

«Subventionner les fruits et légumes à la place du sucre et de l’huile»

Cette étude, intitulée «Habitudes alimentaires et le risque cardiométabolique chez des adolescents en milieu scolaire», menée par le Laboratoire de nutrition clinique et métabolique d’Oran, sur un échantillon de 400 adolescents âgés entre 10 et 17 ans, a abouti sur des résultats «assez alarmants », selon Mme Bouchenak, présidente de la Société algérienne de la nutrition (SAN) : « La population étudiée présente des anomalies métaboliques, nécessitant un programme d’éducation nutritionnelle associée à une activité physique régulière pour prévenir et/ou lutter contre le risque cardiométabolique».

Les résultats de l’enquête précisent qu’une partie de la société est victime de la sédentarité, ce qui fait que leur dépense énergétique est souvent inférieure à l’apport alimentaire. L’enquête démontre que chez ces adolescents suivis, l’apport alimentaire quotidien (7 à 14 mégajoule ; unité de mesure d’énergie du système international) est supérieur à la dépense énergétique journalière (DEJ) variant de 6,2 à 8,6 mégajoule. Chez ces même adolescents, la DEJ étant liée essentiellement aux activités scolaires et domestiques, alors que leur activité sportive ne dépasse pas 2 heures/semaine. Ce qui reste «significativement» loin de la moyenne recommandée par l’OMS qui est d’avoir «une activité physique modérée à intense, d’au moins 60 minutes par jour».

La présidente de la SAN, insiste sur «l’éducation nutritionnelle associée à la promotion de l’activité physique». «Nos enfants doivent comprendre la valeur de la nutrition et de l’activité physique pour leur santé tout au long de leur vie», a-t-elle préconisé.

Mettant également l’accent sur l’importance de la notion «manger équilibré» dans la prévention contre les facteurs de risque de maladies comme le diabète, l’obésité et le syndrome métabolique, Mme Bouchenak, a dans ce sens proposé de «subventionner les fruits et légumes à la place du sucre et de l’huile» jusque-là démontrés, a-t-elle appuyé «comme ennemie de la santé ».

S. Sofi