Le Coin du copiste : Cherche désespérément hayet

Le performant Sid Ali Kouiret, magistral comme à l’accoutumée, cherche désespérément Hayet qu’il avait secourue lorsqu’elle avait fait un léger accident dans son village côtier. De retour du travail, Maâmar secoure Hayet. Il est irradié par la beauté de cette blonde. Elle lui sourit, le remercie et l’invite à la rejoindre à Alger. Ebloui, il ne lui demande même pas son adresse ou son numéro de téléphone. Son sourire ne le quitte plus et il le compare à celui de sa compagne, toujours aussi silencieuse et réfractaire au sourire. Ici au village, la vie n’offre pas les conditions au bonheur, ni au sourire par ailleurs. Il est pêcheur et les temps sont durs avec un patron exécrable qui ne se soucie pas des problèmes de ses employés. Maâmar (Sid Ali Kouiret) se révolte quand il a vu le luxe dans lequel baigne Hayet. Il demande même à sa femme d’aller au hammam et de se faire belle. Sa prise de conscience est brutale et il décide de changer de vie, d’aller au bout de ses rêves. Il quitte son village et débarque à Alger chez une connaissance qui lui offre un toit et du travail dans un bar. Maâmar se met alors à chercher désespérément Hayet dont il ne connaît que le prénom, le visage et sa façon de s’habiller, «à l’occidental», dira-t-il dans le superbe film «Echebka» de Ghaouti Bendedouche sur un scénario de Mustapha Toumi, diffusé jeudi dernier sur Canal Algérie dans l’émission Cinémathique. Maâmar veut à tout prix retrouver celle par qui il a pris conscience de sa situation d’exploité. Pour ce faire, il attend durant plusieurs jours la sortie du personnel des sociétés nationales mais en vain. La boisson et les sorties dans les cabarets lui font oublier Hayet, lui qui a retrouvé el-hayet. Il se fait renvoyer du boulot pour s’être disputé avec un client et se retrouve sans travail et sans toit. Maâmar s’offre une dernière soirée arrosée dans un cabaret et se voit contraint de repartir chez lui.

Comme nous l’avions souhaité, le film n’a pas été censuré. Il n’a pas été amputé de ses séquences de bar et de cabaret. Super !

Le héros d’«Echebka» reprend de plus belle la lutte pour l’amélioration des conditions de travail et de vie des pécheurs et des travailleuses de la conserverie, l’unique usine de la région. Il sera aidé par sa femme, la magistrale Fatima Belhadj, et par son vieux compagnon Hassan El Hassani. Le combat est de longue haleine mais ils finissent par vaincre l’exploitant propriétaire de chalutiers et de la conserverie. Le cinéaste Ghaouti Bendedouche signe, en 1976, son meilleur film avec cette histoire des espérances de la vie des petites gens. La mer est filmée de manière très poétique et Alger est immortalisée dans son effervescente vie nocturne. Le syndicat vivait ses heures de gloire et la presse algérienne se distinguait par ses reportages sur la vie des travailleurs. C’était une époque... et qui mieux que le cinéma pour mieux l’illustrer.

Abdelkrim Tazaroute