La vie quotidienne des Amazighs de Tlemcen : Thème d’une exposition au Palais de la culture Abdelkrim-Dali

Le Centre des arts et des expositions (CAREX) de Tlemcen a inauguré, mardi dernier au Palais de la culture Abdelkrim -Dali de Mansourah, une exposition sous le thème «La vie quotidienne des Amazighs de Tlemcen». Plusieurs scènes de vie retraçant les usages de la vie quotidienne dans la région de Tlemcen mettent en exergue le côté agraire», a fait remarquer Amine Boudefla, le directeur du CAREX, déclarant : «on retrouve plusieurs objets utilisés, jadis, dans la vie des habitants de cette région». Cette exposition concerne la vie quotidienne de tous les Amazighs de Tlemcen, M’sirda, Beni M’sehel, Beni Menir, les Traras, Beni Snouss et Oulhaça, entre autres. Plusieurs localités de la wilaya de Tlemcen gardent de nombreux usages amazighs et noms de villages, qui sont mis en valeur pour cette circonstance, a-t-il indiqué, expliquant que c’est pour faire connaitre ces localités que cette exposition, qui durera un mois, a été organisée. Ces dernières années, l'an amazigh s'est concentré sur les Beni Snouss et Ayred. Inaugurée par le directeur de la culture de la wilaya en présence d’une anthropologue sénégalaise, cette exposition a été tenue en collaboration avec plusieurs associations qui ont mis en évidence les festivités dans les autres localités et leurs différences. Une exposition photos de l'artiste Mustapha Nedjai sur les masques de Beni Snouss, retraçant les festivités d'Ayred et l'aspect artistique dans la confection des masques et leurs sémantiques, figure également dans cette manifestation. L'artiste peintre Ahmed Mebarki expose, lui aussi, une série de tableaux intitulés notamment «Touches amazighes aux couleurs tlemcéniennes» avec un retour aux origines et signes amazighs dans la peinture du doyen des artistes peintres de Tlemcen. Cette exposition met en valeur, par ailleurs, des maquettes de l'artiste Mouss de Maghnia retraçant la vie quotidienne des M’sirda, où il a construit une série de maquettes retraçant son enfance entre maison familiale, foundok (caravansérail), moulin, champs et activités agraires, mosquée et gourbis retraçant sa vie et celle des M’sirdis entre agriculture et pâturage. Des mets amazighs de la région sont exposés par les associations Abnae El Akhouaine (Fils des deux frères) de Ghazaouet, Amal Beni Snouss et Beni Meshel. Le programme concocté par le CAREX porte, également, sur des projections de documentaires sur la vie des Amazighs de Tlemcen, Ayred, les arts et traditions populaires kabyles en Algérie (tapis, bijoux), outre la tenue d’une conférence-débat sur «Ayred entre mythe et réalité». (APS)