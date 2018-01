Yennayer : Quelle signification donner aux rites du nouvel an amazigh ?

Yennayer, premier jour de l'an amazigh, étant fêté depuis la nuit des temps sur tout le territoire national, du nord au sud et d'est en ouest ainsi que dans toute l'Afrique du Nord, les rites liés à cette journée sont, entre autres et avant tout, «destinés à écarter la famine».

Par conséquent, le repas doit être copieux. Comme pour les labours, les aliments servis (blé dur, lentilles, pois chiches, fèves, etc.) sont bouillis ou gonflés à la cuisson, «cherchem». Ce soir-là, on y consomme de la volaille. Tous les membres de la famille doivent manger jusqu’à satiété. Cette «gloutonnerie de bon augure», pour reprendre l’expression, est de mise partout en Afrique du Nord, que ce soit chez les berbérophones ou les arabophones. En dépit de l'oubli partiel ou total de la tradition, certains rites sont toujours de mise : concernant les forces de l’invisible par exemple ; celles-ci n’étant pas oubliées, la maîtresse de maison dépose toujours leur part, ici au gardien du métier à tisser, là au gardien du moulin à bras et là encore, à celui du foyer. Néanmoins, un autre rite a dû entre temps tomber dans l'oubli : Le premier jour du mois de Yennayer, en effet, avait lieu la première coupe de cheveux du garçon, et la tradition voulait que son père lui achetât une tête de bœuf —afin qu’il devienne une «tête» dans la communauté— tête de bœuf donc qui devait être consommée entre membres d’une même famille, amis, voisins et mendiants. Deux autres personnages, celui du carnaval «amyar uceqquf» (le vieux au tesson, dans l’Akfadou) et «amyar ajenni» (le vieillard porteur de bienfaits, dans le Djurdjura), en arpentant le village réclamaient eux aussi aux maîtresses de maison leur part d’aheddur «aheddur» (le carré de pâte feuilletée) et se présentaient sous le signe évident de la goinfrerie qui appelle l’abondance et la fécondité.

Ce qu’il faut retenir aussi de Yennayer, c’est qu’à l’occasion de sa célébration, on change tout ce qui est vieux et usé dans la maison. Il est de coutume à ce jour, dans les habitats traditionnels, de remplacer les pierres du foyer. Il est de bon ton aussi, lorsque arrive Yennayer, que toute entreprise en cours soit terminée avant l’avènement en question, par exemple un ouvrage sur le métier à tisser. Selon Edmond Destaing, qui a déjà observé les rites de Yennayer —qui n'ont pas fondamentalement changé à Beni Snous depuis 1906— «les enfants rapportent, (…) de la montagne de petits paquets d’alfa sec ; ils se procurent aussi trois grosses pierres, aux pieds des pentes, ils recueillent de la terre rouge. Ils apportent le tout à la maison. Alors au moyen d’une pioche, les femmes démolissent l’ancien foyer, enlèvent les trois vieilles pierres qui servent de support à la marmite et les remplacent par celles que les enfants ont apportées. Elles détrempent la terre rouge dans l’eau, la pétrissent, en enduisent les pierres du nouveau foyer et laissent sécher jusqu’au moment de préparer le repas du soir. On allume alors le feu avec l’alfa récoltée sur la montagne».



Yennayer, raconte-moi

ton histoire !



Et justement, à propos de tissages, de nombreuses légendes se sont tissées autour de Yennayer et des contes sont nés d'histoires aussi vieilles que le calendrier amazigh qui, tenez-vous bien, date de 2968 ans ! Une des légendes les plus connues est celle de cette vieille femme (Tamghart) qui, sortant un jour de soleil et croyant l’hiver passé, s’était moquée de lui (de l’hiver bien sûr). Pire, elle s'en délectait. S’adressant sur ces entrefaites à Yennayer, elle lui dit : «Yennayer mon ami, tu nous as quittés sans faire aucun mal.» «Sans faire aucun mal, a-t-elle dit ?». Yennayer, furieux, demanda alors à Fourar (février), premier mois du printemps berbère, de lui prêter deux jours pour se venger. «Je t’en prie, Fourar mon ami, prête-moi un de tes jours, que je châtie la chèvre imprudente, en lui mettant la tête dans le feu». Fourar prêta une journée à Yennayer. Aussitôt le ciel se couvrit de nuages, tonnerre et éclairs éclatèrent, puis la grêle et la neige se mirent à tomber. Le vent, de son côté, brisait tous les arbres. Alors la vieille femme, qui était restée dehors avec ses chèvres, fut transie de froid et mourut. Selon d’autres versions, la vieille femme fut transformée en une statue de pierre. C’est à la suite de ce fait que le dernier jour de Yennayer est appelé jusqu’à présent «l’emprunté».

Pour terminer, on notera que certaines de ces pratiques peuvent laisser apparaitre des similitudes entre peuples, comme c’est le cas du mythe de la vieille femme qui se lamente des terribles rigueurs hivernales que lui inflige le mois de janvier et dont la trame se retrouve aussi bien en Kabylie, en France, en Grèce, en ex-Yougoslavie ou encore en Iran et au Venezuela.

Toujours est-il que la datation amazighe de l’an zéro se réfère, de façon tout à fait empirique, voire arbitraire, à la fois à Yennayer et à un fait historique qui, lui, est lié au «déplacement», en l'an 950 avant J.-C., du général égyptien d'origine amazighe Chechnaq «en route vers le delta du Nil» où, selon des assertions qui restent à vérifier scientifiquement, il aurait fondé la 22e dynastie pharaonique, avec comme capitale Boubastis. Ainsi les deux événements, Yennayer et le déplacement de Chechnaq, sont couplés sans aucune autre explication que celle où ils annoncent la même logique d’un même commencement. Ces deux événements ont certes respectivement une valeur historique et culturelle certaine. Mais c'est le lien entre eux qui demeure à ce jour énigmatique en soi, car inexpliqué scientifiquement. On ne peut, en effet, mettre sur la même dimension contemporaine yennayer, qui fait partie d'un calendrier agraire censé débuter dès l'apparition des premières civilisations agraires dans le bassin méditerranéen, autrement dit aux environs de cinq à six siècles au moins avant J.-C., et la date de 950 avant J.-C. qui, elle, fait plutôt référence à la fondation de la 22e dynastie pharaonique, nettement ultérieure à ce qui est censé être le véritable début du calendrier amazigh. En attendant de trouver réponse à pareille énigme, c’est donc l’horloge universelle grégorienne —du pape Grégoire XIII qui a instauré le calendrier moderne en 1582— qui arrive jusqu’à nous, aujourd’hui 12 janvier de l’an 2018.

Kamel Bouslama

HCA

La promotion de l’amazighité concerne touts le pays

Le Secrétaire général du Haut commissariat à l’amazighité (HCA), Si-Hachemi Assad, a indiqué, jeudi dernier à Touggourt (Ouargla), que la promotion de l’amazighité concernait toutes les régions du pays. S’exprimant en ouverture du 5e colloque national sur l’action de volontariat, organisé à la salle des fêtes de Tebesbest (Touggourt), M. Assad a affirmé que «la promotion de l’amazighité est une question qui concerne toutes les régions du pays, au regard de sa dimension nationale». Le SG du HCA a soutenu, lors de la cérémonie d’ouverture à laquelle a assisté l’ambassadeur de Palestine en Algérie, Louai Aissa, que «nous partageons la célébration de Yennayer dont la clôture des festivités se dérouleront dans la région et dont nous célébrons pour la première fois le caractère officiel, grâce à la décision du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de l’officialiser en tant que fête nationale». Le choix de la commune de Blidet Amor pour abriter la clôture de ces festivités a été motivé par le fort lancement l’an dernier de la célébration de Yennayer, et dont la réussite a été comme un signal fort pour la reconnaissance de l’année amazighe, a-t-il ajouté. Si El-Hachemi Assad s’est, en outre, félicité des activités menées par l’association algérienne des jeunes intellectuels, «une association active, modèle pour le mouvement associatif», qui, dit-il, travaille «avec professionnalisme et perspicacité» et qui est «partenaire» du HCA.

Le membre du bureau de Touggourt de l’association algérienne des jeunes intellectuels, Faouzi Bouras, a indiqué que l’action bénévole a de tout temps marqué la société amazighe au niveau de la région d’Oued-Righ. L’objectif de la rencontre est de lancer le message que l’Etat a besoin de l’implication de la société civile à travers le lancement d’activités bénévoles ciblant les différents domaines, dont la sensibilisation sur les divers maux sociaux et leurs dangers, l’hygiène du milieu et l’entraide sociale, a affirmé M. Bouras.

Initiée par le Haut commissariat à l’Amazighité (HCA), avec le concours de l’association algérienne des jeunes intellectuels, ce 5e colloque national autour de l’action de volontariat, s’étalant sur trois jours, prévoit une série de communications afférentes au thème, dont «le conseil national socio-économique et son rôle dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable», «les caractéristiques de l’action associative réussie», «la situation du mouvement associatif de Touggourt» et «la société civile et le soutien au développement local».

Deux ateliers, l’un dédié à l’examen de «la gestion des projets» et l’autre au «budget participatif de la commune, comme orientation de développement», seront également animés dans le cadre de cette rencontre. Placée cette année sous le thème de la célébration du nouvel an amazigh (2968), dont la clôture des festivités est prévue dans la commune de Blidet-Amor, cette rencontre prévoit aussi la mise sur pied d’une exposition de produits d’artisanat et de plats traditionnels de la région de Oued-Righ, et des activités culturelles axées sur la promotion de la culture et la langue amazighes, dans ses différentes variantes. (APS)