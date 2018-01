MDN : Quatre éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés à Chlef et à Djelfa

Grâce à l’exploitation efficace de renseignements, un détachement combiné de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 16 janvier à Chlef et Djelfa (1re Région militaire) quatre éléments de soutien aux groupes terroristes", note la même source.

Par ailleurs, un détachement de l’ANP "a saisi à In Guezzam (6e RM), un véhicule tout-terrain chargé de 1,5 tonne de sucre destinée à la contrebande, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé trois narcotrafiquants en possession de 6.500 comprimés psychotropes à Oran (2e RM) et saisi 321 unités de différentes boissons à Ouargla (4e RM)".

D’autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières "ont intercepté six immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Ouargla et El-Oued", conclut le communiqué. (APS)