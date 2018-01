L’ambassadeur britannique s’entretient avec le sg du fln : Partenariat gagnant-gagnant avec l’Algérie

L’ambassadeur du Royaume-Uni en Algérie, Barry Robert Lowen, s’est félicité hier de la profondeur des relations liant les deux pays et traduites par l’établissement d’un partenariat gagnant-gagnant dans plusieurs domaines.

Lors d’un entretien avec le Secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès, M. Lowen a fait état d’un échange «fructueux» sur les relations «profondes et solides» existant entre les deux pays et peuples et qui «ont donné lieu à un partenariat gagnant-gagnant et une coopération que les deux pays œuvrent à consolider».

Pour sa part, M. Ould Abbès a souligné les liens solides entre les deux pays, rappelant les différents facteurs permettant de les renforcer davantage, à l’instar de la grande communauté algérienne établie au Royaume-Uni et qui fait partie de «l’élite». Soulignant la solidarité qui s’est développée entre les deux pays après l’attaque terroriste contre le complexe gazier de Tiguentourine (Illizi) en 2013 et qui a fait des victimes dont des Britanniques, M. Ould Abbès s’est félicité également de la coopération exceptionnelle entre les deux pays dans plusieurs domaines, comme l’industrie pharmaceutique.

En réponse à une question sur l’instruction adressée par le Président de la République au gouvernement, subordonnant à son accord préalable tout accord d’ouverture de capital ou de cession d’actifs des entreprises publiques économiques (EPE), le SG du FLN a déclaré «nous avons dit et répété que les décisions du Président ne se discutent pas». «Lorsqu’il décide, nous nous contentons d’exécuter, pour nous c’est évident et normal, vu qu’il est aussi président du parti FLN», a affirmé M. Ould Abbès, estimant que cette instruction n’est nullement une remise en cause.

«Le Président sait ce qu’il fait, laissez-le travailler», a-t-il soutenu. (APS)