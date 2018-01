Conseil de la Nation : 31 questions au gouvernement

Le Bureau du Conseil de la nation a décidé, lors d'une réunion tenue hier sous la présidence de Abdelkader Bensalah, de transmettre au gouvernement 31 questions, replissant les conditions requises et de reporter à une date ultérieure la séance consacrée aux questions orales, qui était prévue pour jeudi 18 janvier, indique un communiqué du Conseil. "Le bureau a consacré sa réunion à l'examen des questions orales et écrites adressées par quelques membres à certains secteurs ministériels et a décidé de transmettre au gouvernement 16 questions orales et 15 écrites, remplissant les conditions juridiques requises", précise le communiqué. Par ailleurs, le bureau a décidé de reporter à une date ultérieure la séance consacrée jeudi aux questions orales, indique la même source ajoutant que les membres du bureau ont examiné et approuvé également 4 instructions fixant les modalités d'application du règlement intérieur du Conseil de la nation. (APS)