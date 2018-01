M. Messahel évoque avec son homologue guinéen les résultats de la troisième commission mixte

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a évoqué mardi avec son homologue de la République de Guinée, Mamadou Touré, les résultats de la troisième commission mixte algéro-guinéenne, tenue en décembre dernier à Alger, indique un communiqué du ministère. Lors d'un entretien téléphonique, MM. Messahel et Touré "ont procédé à un examen d’ensemble des relations bilatérales et des perspectives de leur promotion et de leur diversification à la lumière des résultats de la troisième commission mixte qui s’est tenue en décembre dernier à Alger et conformément aux orientations de SEM le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et SEM Alpha Condé, Président de la République de Guinée", ajoute la même source. Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger s’est félicité de la qualité des relations entre l’Algérie et son pays et de l’essor que ces relations sont appelées à prendre grâce à la volonté affichée des deux parties de les porter à des niveaux d’excellence.

M. Abdelkader Messahel a, de son côté, mis en exergue "les avancées réalisées dans de nombreux domaines de la coopération de même que la dynamique insufflée à ces relations grâce à l’engagement personnel des deux chefs d’Etat qui œuvrent à leur conférer un caractère d’exemplarité", relève le communiqué.

Par ailleurs, le chef de la diplomatie guinéenne a informé M. Messahel de la décision de rappel, dans le cadre du mouvement ordinaire, de l’ambassadeur de Guinée à Alger et de la désignation dans les prochains jours d’un nouvel ambassadeur. Les deux ministres ont, en outre, "convenu de maintenir un rythme régulier de concertation à tous les niveaux", conclut la même source. (APS)