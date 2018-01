Commission mixte algéro-jordanienne : Renforcement de la coopération multisectorielle

Un procès-verbal et sept accords de coopération ont été signés, hier, à l’issue de la réunion de la huitième commission économique mixte algéro-jordanienne qui s’est tenue à Alger sous la coprésidence du ministre de l’Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi,

et du ministre jordanien du Commerce et de la Formation, M. Yaarab Al Qodaat.

Le procès-verbal de la réunion, signé par les deux ministres en présence de cadres de plusieurs ministères et de diplomates, porte sur l’élargissement de la coopération bilatérale dans différents domaines.

Un protocole d’accord de coopération dans le domaine de l’investissement entre l’Agence Nationale de Développement de l'Investissement (ANDI) et l’organisation de l’investissement de la Jordanie a également été signé.

Un autre mémorandum d’entente a été signé dans le domaine de l’aménagement et de la réalisation des zones industrielles entre l’Agence Nationale d'Intermédiation et de Régulation Foncière (ANIREF) et l’entreprise jordanienne des villes industrielles.

Des accords dans le domaine des infrastructures de base (routes et ponts), de la protection du consommateur, la lutte contre la corruption et le contrôle des marchandises et des services entre les deux pays ont été signés, ainsi que deux programmes exécutifs pour les années 2018/2020 dans le domaine de la culture et de la jeunesse.

La commission a constitué également une occasion pour signer un protocole de coopération sur la promotion du commerce extérieur entre l’Agence nationale de la promotion du commerce extérieur et l'Organisation jordanienne de l'investissement.

A la clôture des travaux, M. Youcef Yousfi a exprimé sa pleine satisfaction quant aux résultats encourageants enregistrés durant cette rencontre. Il a indiqué que «cette commission a constitué un espace idoine de concertation qui a permis, entre autres, de renforcer le cadre législatif de coopération entre nos deux pays tout en les diversifiant».

A propos du fait que le domaine des échanges commerciaux entre les deux pays n’ait pas atteint le niveau souhaité, le ministre a insisté à cet effet sur la nécessité de les renforcer et d’intensifier les visites d’hommes d’affaires et l’organisation de forums et de séminaires économiques.

De son côté, M. Yaarab Al Qodaat s’est félicité de la qualité des relations, notamment économiques, avec l’Algérie, précisant que les résultats positifs de cette rencontre traduisent la volonté affichée des deux parties de les porter à des niveaux d’excellence.

Le Centre national de l’informatique et des statistiques (CNIS) relevant des Douanes algériennes souligne que la balance commerciale a été, pour la première fois en 2017, en faveur de l'Algérie avec plus de 100 millions de dollars d’exportations contre plus de 75 millions de dollars d'importations.

Les exportations jordaniennes vers l'Algérie durant les dix derniers mois de 2017 ont reculé de 22,5 %, passant de 79 millions de dollars à près de 56 millions.

Makhlouf Ait Ziane

M. Benmeradi reçoit son homologue jordanien

Le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, a examiné, hier à Alger, avec le ministre jordanien de l’Industrie, du Commerce et de l’Approvisionnement, Yaarab Al Qodaat, les moyens de renforcer et développer les relations bilatérales et de les promouvoir à un haut niveau dans plusieurs domaines notamment commercial, indique un communiqué du ministère. Le ministre jordanien s’est félicité des «bonnes relations» existant entre les deux peuples frères, exprimant sa totale conviction quant à la réussite de la 8e Commission mixte pour être, a-t-il dit «le départ d’une nouvelle étape de partenariats économiques solides et d’investissements communs», précise le communiqué.

Pour sa part, M. Benmeradi a mis en avant l’ensemble des mesures adoptées récemment par l’Algérie en vue de protéger l’économie nationale et la production locale, appelant son homologue jordanien au renforcement des relations commerciales, qui restent en deçà des opportunités offertes de part et d’autre dans différents domaines. (APS)