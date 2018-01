Le Président Bouteflika reçoit le Bouclier de l’ALECSO

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu le Bouclier de l'Organisation arabe de l'éducation, de la culture et des sciences (ALECSO), pour ses efforts en faveur de la consécration de la culture du dialogue et de la réconciliation, et son soutien au développement de l'éducation, des sciences et de la culture, a affirmé, hier à Alger, le directeur général de l’ALECSO.

M. Abdelaziz Bouteflika est le premier Président arabe à recevoir cette distinction. Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu le Bouclier de l'ALECSO des mains du directeur général de l'Organisation, Saoud Hilal Al Harbi, qui est arrivé mardi à Alger dans le cadre d'une visite officielle de trois jours. A l'issue de la cérémonie, M. Hilal Al Harbi a déclaré que la distinction du Président Bouteflika se veut une reconnaissance pour «avoir été l'un des dirigeants arabes actuels qui ont guidé et continuent à guider la Nation arabe», saluant le «progrès et le développement que connaît l'Algérie sous sa direction».

Le directeur général de l'Organisation a estimé que l'Algérie «est un grand pays, qui a été une référence pour plusieurs pays arabes sur tous les fronts», ajoutant que «l'histoire de la Révolution algérienne est aujourd'hui enseignée dans plusieurs pays arabes».

M. Hilal Al Harbi a salué l'expérience algérienne dans les domaines culturel et éducatif, ainsi que dans la lutte antiterroriste qui lui a permis de «surmonter la crise grâce à la clairvoyance et à la sagesse du Président Bouteflika et à la coopération positive du peuple algérien», soulignant que plusieurs pays arabes tirent profit de l'expérience algérienne dans ce domaine. «L'expérience algérienne dans la lutte contre le terrorisme ne se limite pas uniquement aux aspects juridique et pénal», a fait savoir le responsable.

«Elle se distingue également par son orientation vers la sensibilisation et l'intérêt accordé à la dimension socio-culturelle à l'effet de tarir les ressources du terrorisme», a-t-il ajouté, mettant en exergue la politique de réconciliation nationale initiée par le Président Bouteflika qui l’a menée avec succès grâce à sa «clairvoyance». (APS)

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu hier à Alger, le directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (Alecso), Saoud Hilal Al Harbi, qui effectue une visite officielle en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre. «Durant cette audience, le Premier ministre a reçu, au nom de M. le Président de la République, de M. Al Harbi le bouclier de l'Alecso décerné par cette organisation à Son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, qui est ainsi le premier chef d'Etat arabe à se voir attribuer cette haute distinction», précise le communiqué. L'audience s'est déroulée en présence de la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, ajoute la même source. (APS)