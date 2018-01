M. Messahel : «Nous sommes prêts à accompagner les nouvelles démarches de l’ALECsO»

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a affirmé hier que l'Algérie était prête à accompagner l'Organisation arabe de l'éducation, de la culture et des sciences (ALECSO) dans ses nouvelles démarches pour «la défense de l'identité arabe dans le cadre des crises que connaît la région». Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience accordée au directeur général de l'ALECSO, Saoud Hilal Al Harbi, M. Messahel a exprimé la disponibilité de l'Algérie à accompagner l'ALECSO dans ses nouvelles démarches pour «la défense de l'identité et l'indépendance à la lumière des mutations induites par les crises prévalant dans le monde arabe», indiquant que le règlement des problèmes que connaît le monde arabe «doit s'appuyer sur les valeurs de la réconciliation, de la concorde et du dialogue».

M. Messahel a ajouté que l'entretien a porté notamment sur «la réforme de l'ALECSO, partant de la nécessité de s'adapter aux mutations survenues dans les pays arabes et la région». «Le rôle pionnier de l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent» a également été évoqué, ajoutant que l'Algérie «a réussi à franchir cette étape, grâce à la culture de paix et de réconciliation».

Par ailleurs, M. Messahel a fait part d'une proposition formulée par l'Algérie et la Tunisie pour l'institution «d'une journée mondiale du vivre ensemble, du vivre dans le cadre de la réconciliation, de la coexistence et de l'acceptation de l'autre», ajoutant que l'ALECSO «veillera à promouvoir cette journée au niveau arabe, en vue de défendre notre identité».

De son côté, le directeur général de l'ALECSO a salué la sagesse et la perspicacité du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui ont permis de «surmonter les difficultés aux niveaux national, régional et mondial, aussi bien dans le passé lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères que maintenant en tant que chef d'Etat». M. Al Harbi a indiqué que l'entretien qu'il a eu avec M. Messahel et plusieurs responsables «a permis d'évoquer l'expérience remarquable de l'Algérie dans le domaine de la réconciliation nationale et de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme», appelant à la «généralisation de cette expérience et sa mise à profit dans les domaines de l'éducation et de la culture». L'Algérie «mène actuellement plusieurs démarches en vue d'instituer le 16 mai journée de la coexistence pacifique», a-t-il dévoilé, précisant que l'Organisation «prépare l'institution de cette journée, à travers l'élaboration de différents programmes consacrant l'identité arabe». (APS)