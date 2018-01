Programme de recherche : Les experts sollicités

L'ALECSO a sollicité la participation d'experts algériens dans les programmes de recherche qu’elle compte initier pour la période 2017-2022.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, et le DG de l'ALECSO, Saoud Hilal Al Harbi, «ont abordé les voies et moyens de renforcer davantage la coopération bilatérale entre les deux parties, notamment par la participation d'experts algériens dans les programmes de recherche que compte initier l'Organisation arabe pour la période 2017-2022», a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

Les deux parties «se sont penchées sur les différents projets de recherche scientifique» qui les intéressent afin de relever le niveau des universités arabes dans le concert international, a souligné la même source, ajoutant que les deux responsables ont évoqué également des sujets en lien avec des programmes pédagogiques de formation supérieure en cours de réalisation au niveau de l'Organisation arabe.

Le DG de l'Alecso a souligné, à cette occasion, que l'Algérie «demeure un pays stratégique en matière de formation supérieure, vu qu'elle possède d'énormes compétences sur lesquelles notre organisation peut compter», ajoutant que l'Algérie «recèle un réservoir de savoir reconnu dans plusieurs domaines, raison pour laquelle nous sollicitons son aide, notamment dans l'élaboration de programme de formation pédagogique ainsi qu'en matière de recherche scientifique».

L'Algérie a montré, dans ce cadre, son «entière disponibilité» à apporter son aide et prendre part aux différentes actions de l'Alecso. (APS)