Transition énergétique : une priorité nationale

- M. Guitouni a lu un message du Président de la République, à l’ouverture hier de la première Conférence-exposition



«Une priorité nationale». C’est par ces mots que le Président de la République a qualifié les énergies renouvelables, dans un message lu hier en son nom par le ministre de l’énergie à l’ouverture d’une conférence-exposition consacrée à «la stratégie nationale des énergies renouvelables à l’horizon 2030», et organisée conjointement par le FCE, Sonatrach et Sonelgaz.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. L’Algérie, souligne M. Abdelaziz Bouteflika, dispose actuellement de 4.000 milliards de tonnes de réserves d’hydrocarbures prouvées et récupérables dont plus de la moitié en gaz naturel, et produit en moyenne ces dernières années autour de 150 millions de TEP dont quelques 100 millions sont exportés. Ce n’est pas tout, le programme national des énergies renouvelables permettra à l’Algérie d’économiser 300 milliards de m3 de gaz naturel dans un avenir proche. Soit 7 à 8 ans de consommation nationale. Si les défis nombreux, le Chef de l’Etat estime que l’Algérie à de «réels arguments» et va déployer cette transition «dans la sérénité» pour la hisser au rang de «facteur de développement économique et industriel». Par arguments, sont désignées, entre autres, les énergies non conventionnelles qui nécessitent, d’une part, de «transformer le potentiel en ressources» ; et de l’autre, développer les capacités techniques et industrielles.



Sonatrach : 10% des énergies renouvelables dans le mix énergétique



De son côté, M. Ould Kaddour, patron de Sonatrach, souligne que l’Algérie «a sa réponse» pour cette transition énergétique. Comment y procéder ? «On ne cherche plus à attirer les investisseurs uniquement dans les projets du gaz, mais des solutions intégrées», explique-t-il. Rappelant que le développement du solaire ne lui est pas nouveau, l’orateur que désormais les négociations de Sonatrach avec ses partenaires incluront la transition énergétique. Mais cette entreprise ne peut faire cavalier seul. Le développement des énergies renouvelables impose une synergie entre différents acteurs, publics et privés. Et M. Ould Kaddour de solliciter, une fois de plus, le savoir-faire et le savoir-faire étranger. Lui emboîtant le pas, un représentant de Sonatrach a annoncé, chiffres à l’appui, que le mix énergétique sera constitué, à l’horizon 2030, de 10% des énergies renouvelables. Le groupe pétrolier, enchaîne-t-il, est «pleinement engagé dans la transition énergétique». D’importantes opérations sont engagées. Il est question de la mise en place d’un système de management des énergies, de récupération des gaz torchés ainsi que la promotion des énergies propres. «Le solaire n’est pas une utopie. Grace à la réduction des coûts, cette énergie est économiquement viable», poursuit le même responsable. Et les efforts nombreux de Sonatrach lui ont valu, en 2012, une récompense internationale, en obtenant le prix pour la réduction des gaz torchés décerné par le Global Gas Flaring Reduction, organisme relevant de la Banque mondiale. Lancée déjà dans le solaire, Sonatrach s’est fixé un objectif à triple plan : développer un savoir-faire, maîtriser la technologie de la photovoltaïque, plus rentable et moins chère, et économiser le gaz naturel pour l’orienter vers l’exportation. La promotion des énergies renouvelables, ajoute le même responsable, s’inscrit dans la stratégie de Sonatrach à l’horizon 2030. Par ailleurs, il rappelle les réalisations phares du groupe, dont la première centrale hybride à Hassi R’mel, ainsi que deux projets en partenariat avec ENI (10 MW) et Total (5MW). De son côté, Julien Pouget, président de Total Solar(France) a relevé l’importance des projets conclus avec Sonatrach. Et précise que l’objectif de sa compagnie est de devenir la «Major» en énergie «responsable», soit une énergie propre et abordable, d’améliorer l’efficacité énergétique, et de réduire les émissions carboniques. Pour Total Solar, les énergies renouvelables doivent représenter 20% de ses activités dans une vingtaine d’années, et une installation de 5 gigawatts dans 5 ans. Quant au représentant d’Engie Afrique, l’Algérie «pourra représenter un pôle régional en énergies renouvelables». Il convient de souligner que d’importantes conférences sont prévues aujourd’hui et demain, dont celles liées au rôle de la recherche scientifique, l’innovation et le développement technologique pour la réussite du programme national des ENR.

Fouad Irnatene