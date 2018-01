Amélioration du secteur du BTPH : Les 12 propositions de l’AGEA

L’Association générale des entrepreneurs algériens (Agea) vient de transmettre au gouvernement une série de propositions ayant trait à l’amélioration du secteur du bâtiment, travaux publics et hydraulique (BTPH). En effet, l’association qui compte en son sein plus d’un millier d’entreprises adhérentes a soumis au premier ministère 12 suggestions en rapport avec le contexte et la situation économique actuelle du pays. Selon l’AGEA pour «mettre un terme au atténuer grandement la spéculation du marché de la location immobilière», il est indispensable «d’encourager l’entreprise nationale à construire des habitations destinées à 50% à la location et 50% à la vente». A ce sujet, l’association propose que le prix de la location ne devrait pas dépasser le SNMG mais aussi la facilitation de l’entreprise nationale à l’accès au foncier par un mécanisme d’acquisition auprès des walis via une structure mixte, «État-Entreprise, chargée de manager ce dossier et de faire sauter tous les verrous qui viendraient à entraver sa réussite».

L’AGEA œuvre également pour que les études et les missions de conception et de suivi des projets de l’État « devraient être confiés à des bureaux d’études techniques (BET) algériens, à travers l’organisation de concours d’architecture ou de projets. «Ces BET algériens, dotés de ressources humaines et techniques d’une qualité mondiale, sont les seuls à même d’adapter leurs œuvres aux spécificités architecturales/urbanistiques locorégionales de chaque contrée de notre pays». L’association que préside Mouloud Kheloufi suggère la mise en place « d’un mécanisme au titre de concession ou tout autre mécanisme assimilé, pour la mise à disposition de zones d’activité du BTPH par wilaya». «Ce qui permettra de regrouper les entreprises du BTPH et de disposer d’espaces pour leurs équipements et autres centrales à béton ou d’enrobé», explique l’organisation patronale. Ce qui permettra, selon elle, aussi de cartographier facilement le secteur du BTPH». Pour éviter de voir le programme de logements connaitre des limites, l’AGEA plaide pour « l’annulation pure et simple de la short-list et de revenir au code des marchés publics avec la préférence nationale à 25%» ; et d’ajouter que cette short-list a vu ses limites «sa suppression permettra aux entreprises nationales de bénéficier des marchés publics pour leur survie».

Sur un autre registre, l’organisation des entrepreneurs demande de l’inclure dans les commissions de wilaya chargées des marchés et de l’investissement en rapport avec le BTPH. La lettre comporte également la proposition de «la mise en place d’un observatoire nationale pour la PME/PMI afin que l’entreprise algérienne survivra aux personnes ; responsables et propriétaires d’entres veillera à la pérennité de l’entreprise algérienne et ses travailleurs». L’Association générale des entrepreneurs algériens évoqué dans son document l’idée d’un organisme, placé sous l’égide du wali, chargé de l’exécution des décisions des triparties. «Cet organisme de suivi, qui comprendra les représentants de la tripartite, se réunira de façon ordinaire une fois par mois et transmettra le PV de réunion aux membres de la tripartite», a précisé l’AGEA.

Aussi, l’AGEA plaide pour la mise en place des mécanismes viables d’implication effective des banques leur permettant de s’investir pour accompagner les entreprises dans la réalisation et le suivi de leurs projets de construction. Pour ce qui est de la neuvième suggestion, l’association des entrepreneurs demande à ce que le contrôleur financier de wilaya ne soit pas un outil de blocage mais devrait contrôler le marché avant sa signature et donner son aval quant au respect des dispositions financières et réglementaires. Sur un autre domaine celui du circuit de paiement des factures des entreprises, l’AGEA propose qu’au niveau «local et national, le ministère des Finances devra mettre en place un système de paiement des factures des entreprises BTPH efficace tout en soulignant qu’il serait utile d’accélérer «la mise en place, la diffusion et l’exécution des textes d’application, permettant l’exécution et la mise en œuvre des recommandions de la charte PPP», écrit l'AGEA

Mohamed Mendaci