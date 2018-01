Rencontre nationale des P/APW et P/APC : Les stratégies du développement local durable

Examiner les axes stratégiques relatifs au développement local durable, tel est l’ordre du jour inhérent à la rencontre nationale d’orientation des présidents d’APW et d’APC, qui sera présidée aujourd’hui par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui.

Lors de cette importante réunion qui va réunir près de 1.600 élus représentant 1.541 communes du pays et ceux des 48 assemblées de wilayas, dont les travaux vont se dérouler au centre international des conférences Abdelatif-Rahal, il sera question notamment de mettre l’accent sur «la poursuite de l’amélioration du fonctionnement des services de la commune», à travers «l’activation de la fonction économique» de la commune, outre «l’attachement aux nouveaux principes du développement local durable basés sur l’utilisation des énergies favorables à l’environnement» et l’accélération du processus de modernisation des services communaux et des infrastructures publiques.



La commune, cellule fondamentale dans l’organisation du pays



Il convient de rappeler que la commune est une collectivité territoriale de l’Etat, à l’instar de la wilaya. C’est une collectivité territoriale décentralisée, faisant figure de «cellule fondamentale» dans l’organisation du pays et la «collectivité territoriale de base» de l’Etat, comme le stipule l’article 16 de la Constitution.

Dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, cette entité est, aussi, «le point de départ du développement économique, social et culturel», en vue de satisfaire les besoins des citoyens et améliorer leurs conditions de vie. Elle constitue le cadre de participation du citoyen à la gestion des affaires publiques, consacrant, à cet effet, la démocratie participative. Aussi, l’Assemblée élue est l’assise de la décentralisation et le lieu de participation des citoyens à la gestion des affaires publiques, représentant, ainsi, le cadre dans lequel s’exprime la volonté du peuple et s’exerce le contrôle de l’action des pouvoirs publics.

L’APC est une assemblée élue, composée de membres élus au suffrage universel, direct et secret, pour une durée de cinq ans. Elle se réunit en session ordinaire tous les deux mois comme elle peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que les affaires de la commune le requièrent, à la demande de son président ou des deux tiers ou à la demande du wali. En termes d’organisation intérieure, l’APC forme des commissions permanentes. Elle règle les affaires relevant de ses compétences par délibération. Celles-ci sont prises à la majorité simple de ses membres présents ou représentés au moment du vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le P/APC est assisté d’un secrétaire général de la commune, qui anime l’administration, et de quatre vice-présidents. Le secrétariat général a pour mission de coordonner entre les différents services de la commune et de les animer, programmer des réunions de l’assemblée et s’occuper du courrier, comme il a pour rôle de contrôler les services administratifs et techniques et exercer le pouvoir hiérarchique sur les fonctionnaires de la commune.



1.352 milliards de DA alloués aux plans communaux de développement depuis l’an 2000



Les plans communaux de développement (PCD) constituent l’instrument privilégié pour la concrétisation des objectifs fixés en matière de développement local. A travers ces plans, l’Etat met à la disposition des communes des moyens financiers, sur le budget de l’Etat, pour dynamiser les activités économiques et sociales des communes et leur permettre de répondre efficacement et rapidement aux besoins des populations par l’inscription de projets de proximité ayant généralement un impact immédiat sur les citoyens.

Ainsi, chaque année, la loi de finances réserve, au niveau du Budget de l’Etat, une enveloppe globale dédiée aux PCD et destinée au financement des actions ou des projets proposés par les communes. Cette dotation est répartie par wilaya conjointement entre les services du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et ceux du ministère des Finances, sur la base d’un certain nombre de critères (tels que la population, le nombre de communes, la situation financière des communes …).

Kamélia Hadjib