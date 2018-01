COMMENTAIRE : l’enjeu de la Gouvernance

Le conclave qui réunira, aujourd’hui, les autorités locales et de wilayas avec le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, revêt une importance de premier ordre. En premier lieu, parce qu’il s’agit de «la poursuite de l'amélioration du fonctionnement des services de la commune». Un aspect primordial dans la conduite des réformes engagées par l’Etat pour la modernisation de la gouvernance locale. En second lieu, parce qu’il sera question de mettre en avant la fonction économique de la commune et son rôle dans la stratégie économique rénovée du gouvernement mais aussi, dans la conduite des nouveaux principes du développement local durable. Les collectivités locales, en tant qu’interface entre les pouvoirs publics et le citoyen, sont appelées ainsi à s’inscrire dans cette approche qui consiste à mettre en place les instruments qui concourent à l’émergence d’une économie locale guidée par les objectifs de la vision globale du développement, notamment une démocratie locale permettant aux administrés d’assumer pleinement leur citoyenneté, en droits et en devoirs. Dans cette optique, le chef de l'Etat avait mis en avant la nécessaire révision des missions de l'administration locale dans le sens de l'amélioration de la gouvernance administrative, l’identification des instruments de la gestion économique locale, la décentralisation de l'acte de gestion, une plus grande transparence dans le traitement des affaires locales, et l’impératif pour les collectivités locales, les communes, en l’occurrence, d’optimiser leurs moyens de financement, par la fiscalité locale, entre autres. Le Président de la République devait souligner que

«l'effort national de développement est vain sans la contribution active des entités territoriales» et que la démarche, d’ailleurs traduite dans le nouveau code des collectivités locales, permettra à ces dernières une «meilleure mobilisation des moyens financiers» tout en assurant que la réforme du système financier et de la fiscalité locale devait obéir à des «nécessités à la fois urgentes et stratégiques». Aussi, le gouvernement s’engage, dans le cadre de son plan d’action, à poursuivre les réformes destinées à améliorer la gouvernance territoriale et à promouvoir la démocratie locale. Les actions seront orientées ainsi sur le

«renforcement de la décentralisation dans l’exercice de la puissance publique, y compris dans le domaine économique». L’effort continuera, particulièrement, dans la «réforme des finances et de la fiscalité locales, pour une meilleure valorisation des ressources et l’amélioration du recouvrement des impôts et taxes», processus qui sera accompagné d’un code de la fiscalité locale. Le gouvernement veillera, sur ce point, à «une redistribution équitable des ressources entre collectivités territoriales», à la modernisation de la gestion budgétaire et financière des collectivités locales».

D. Akila