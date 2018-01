CONSTANTINE : Les ambitions d’une méga-commune

Agglomération cosmopolite, connectée à des villes «satellites» et pôle universitaire par excellence, la commune d’El Khroub est une méga-cité qui ambitionne d’amorcer un décollage économique à la faveur du nouveau code des collectivités locales annoncé pour l’année en cours. Avec une densité démographique galopante (500.000 habitants), la commune d’El Khroub dispose de nombreux marqueurs d’urbanité avec ses pôles urbains intégrés: Massinissa, Ain Nehas et la nouvelle ville Ali-Mendjeli.

A ce titre, le président de l’Assemblée populaire communale (P/APC) d’El Khroub, Boubekeur Bouras, relève que la démographie à Ali-Mendjeli est en constante évolution en fonction des opérations de relogement qui interviennent régulièrement», d’où, estime-t-il, «la difficulté de disposer à l’heure actuelle de données exhaustives sur le parc immobilier de la commune notamment». En effet, en dépit d’un parc immobilier considérable, cette nouvelle ville reste «budgétivore», selon cet édile, essentiellement en matière de gestion des établissements scolaires qui ne cessent d’éclore chaque année, ainsi qu’en matière de collecte des déchets domestiques, mettant à mal les ressources budgétaires d’El Khroub et «réduisent sa marge de manœuvre financière». M. Bouras exprime le vœu de voir cette agglomération dotée d’un «statut particulier» qui lui permettrait de bénéficier d’un «tissu administratif et de structures publiques à même de prendre en charge sa population et d’assurer l’épanouissement des citoyens de Ali-Mendjeli». Une décision en ce sens serait «la bienvenue», d’autant que cet immense pôle urbain représente, selon lui, un «gouffre financier dont la gestion relève du fait accompli», surtout que la commune d’El Khroub doit, en outre, gérer deux autres pôles urbains, à savoir les nouvelles villes de Massinissa et Ain Nehas.



Des atouts pour un meilleur développement de l’économie locale



Autant de charges, mais aussi d’atouts majeurs pour la commune d’El Khroub qui dispose d’un potentiel humain et économique important, deux universités et des résidences universitaires qui la classent en haut du podium des communes capables d’insuffler une nouvelle dynamique, en vue, relève M. Bouras, «d’une meilleure gouvernance et du développement de l’économie locale».

Toutefois, l’équilibre financier de la commune d’El Khroub, connue pour être la plus «aisée» de la wilaya de Constantine pendant plusieurs années, semble à présent se réduire drastiquement suite aux besoins considérables requis par ses nouveaux satellites (Ali-Mendjeli, Massinissa, Ain Nehas) qui nécessitent des moyens financiers proportionnels à leur développement effréné.

M. Bouras a relevé l’incidence du dernier découpage administratif qui, selon lui, a privé El Khroub de deux zones industrielles qui relèvent désormais des localités de Benbadis et Ouled Rahmoune, faisant état également de la perte de 240 millions de DA de redevances de la SNTA, versées à présent à la direction des grandes entreprises, mais aussi de la perte de la moins-value de 260 millions de DA, qui n’est plus perçue depuis 2015. (APS)