Abderrahmane Sadini, Inspecteur général au ministère de l’intérieur : « La commune, locomotive économique »

«Les communes, en tant qu’agents économiques par excellence, disposent désormais de prérogatives pour développer des activités lucratives, contribuant, ainsi, à atténuer la charge sur le budget de l’État.» Tels sont les propos tenus hier par l’inspecteur général au ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales. S’exprimant, hier, sur les ondes de la Chaîne III de la radio algérienne, M. Abderrahmane Sadini a affirmé que l’État ne s’est jamais désengagé des collectivités locales, et va continuer à assurer son rôle, «mais cette fonction rentière classique doit être changée. C’est le moment d’aller vers une initiative économique autonome», a-t-il dit

De ce fait, les collectivités locales sont appelées à assumer un rôle beaucoup plus actif dans le développement national, à en être les véritables locomotives économiques. «Cela permettra, selon lui, de mieux réorienter les subventions du budget de l’État vers des axes prioritaires, notamment la partie sociale», de même que les grands ouvrages inhérents au développement régional auquel appartiennent les localités. «Tout cela sera discuté, lors de la rencontre prévue, aujourd’hui, entre le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales (MICL) avec les présidents des APC et des APW nouvellement élus. Une feuille de route sera élaborée à cette occasion, celle-ci devrait guider les actions de ces nouveaux élus et leur préciser les orientations à suivre en la matière», a-t-il précisé. S’agissant des prérogatives des présidents d’APC, M. Sadini a affirmé que depuis 2011, le Code communal a renforcé assez profondément ces dernières. «Le président d’APC possède, aujourd’hui, la latitude d’initier n’importe quelle action pour gérer le patrimoine communal, recouvrer la quote-part fiscale nécessaire à sa commune, mais également créer des établissements publics locaux et en même temps superviser leur gestion», a expliqué l’hôte de la radio, réfutant au passage «la mainmise» de l’Administration sur la gestion des élus locaux.

Dans le même ordre d’idées, l’inspecteur général a fait savoir que la tutelle vise à approfondir ces prérogatives encore plus, travers la réforme prochaine du code des collectivités territoriales, et les orienter vers «des aspects économiques concrets», à même de leur permettre de développer les réflexes qu’il faut en matière de gestion économique de la collectivité. Le représentant du ministère de l’Intérieur annonce, à cet effet, que le nouveau code communal sera probablement adopté dans le courant de l’année 2018. «Le but de cette réforme est de développer un esprit entrepreneurial au niveau local. Aussi, un certain nombre de mécanismes vont être élargis», a-t-il indiqué, en se référant à l’exemple de la solidarité «intercommunale» qui ne vas pas se limiter à des communes limitrophes seulement, mais cette démarche va être érigée en solidarité «intercollectivités». En d’autres termes, les communes riches devront aider les communes qui sont moins dotées en fiscalité, financièrement, qui, elles, ne devront plus compter que sur les subventions de l’État, puisqu’elles vont être aidées par les communes riches.



Les documents d’état civil ne seront pas payants



Le fonctionnaire a fait remarquer que ce mécanisme de solidarité permettra à quelque 160 communes riches que compte l’Algérie et qui produisent des ressources assez importantes, à tirer vers le haut, celles qui sont parmi les moins pourvues. À ce propos, il signale que le nouveau Code de fiscalité locale, en cours d’élaboration, permettra de réaménager et d’optimiser davantage le corps fiscal au bénéfice des collectivités territoriales.

S’agissant du rapport établi par le ministère de l’Intérieur et qui porte sur la finance et la fiscalité locales, M. Sadini a fait remarquer que la situation au niveau local est satisfaisante, malgré le tarissement des ressources d’une manière globale. «Le nombre des communes en difficulté est resté pratiquement le même, avec le nombre de 61 depuis 2016, c’est un chiffre insignifiant par rapport à la situation des finances en général», a-t-il justifié. Sur le volet relatif à la modernisation de l’Administration, l’hôte de la radio affirme que cette action constitue l’axe stratégique du département qu’il représente, où l’«on va continuer à le développer et à l’accélérer au maximum». En réponse à une question posée par un auditeur de l’émission, M. Sadini a assuré que les documents d’état civil ne seront pas payants. «Ce n’est pas à l’ordre du jour, on continue à assurer cette prestation gratuitement», a-t-il affirmé.

Sarah A. Benali Cherif