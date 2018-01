Blida : M. Hamel inaugure plusieurs structures

Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le général major Abdelghani Hamel, a procédé, hier à Blida, à l’inauguration d’un nombre de structures sécuritaires visant le renforcement des services décentralisés de la police.

Le général major Abdelghani Hamel a procédé, à l’occasion, à la mise en service d’une sûreté urbaine à la cité Khezrouna, au même titre que du service régional des moyens techniques et du nouveau siège de l’Inspection régionale de la police du Centre. Des structures qui participent, selon l’inspecteur régional de la police du Centre, le contrôleur de police Rabah Mahmoud, au renforcement des services décentralisés et locaux de la police, dans un objectif, a-t-il dit, de «valoriser les efforts consentis par les services de sécurité en matière de prise en charge des préoccupations et de la sécurité des citoyens». Dans son entretien avec des agents de la police à la nouvelle sûreté urbaine de la cité Khazrouna, M. Hamel a insisté sur l’impératif de bien accueillir et orienter les citoyens, tout en veillant à la préservation des droits de l’homme. Au service régional des moyens techniques, le général major Hamel a suivi un exposé, présenté en vidéo-conférence, sur l’exploitation de certaines nouvelles applications développées, notamment par les services de la sûreté de wilaya d’Oran, relatives à la facilitation de la gestion des moyens techniques.

Le premier responsable de la DGSN a émis nombre de réserves et observations techniques à ce propos. Un nouveau système de télésurveillance a été, également, présenté à M. Hamel, au siège de l’Inspection régionale de la police du Centre.

Le système permet, entre autres, un suivi en « temps réel» de toutes les activités du territoire régional de compétence concernée, selon les explications fournies, sur place, par le directeur de la santé et des activités sociales et sportives auprès de la DGSN, le contrôleur de police Abou Bakr Bouahmed .

À l’issue de cet exposé, le général major Hamel a préconisé la création d’un bureau pour «l’évaluation et collecte d’informations», lequel permettra, selon lui, «d’être informé quotidiennement de tout ce qui est en cours au niveau des wilayas», recommandant, en outre «une coordination régionale entre les wilayas».

(APS)