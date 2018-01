Pour drainer l’argent thésaurisé : M. Loukal appelle à une mobilisation des banques

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Mohamed Loukal, a appelé hier les banques à se mobiliser «de manière résolue» aux fins de la bancarisation de la liquidité monétaire thésaurisée et de sa canalisation vers les objectifs de financement de l’économie et de sa diversification, a appris l'APS auprès de responsables de la Banque centrale.

Lors d'une rencontre tenue à Alger avec les dirigeants des banques, dans le cadre des réunions de concertation et d’information périodiques avec la place bancaire et financière du pays, M. Loukal a affirmé que le système bancaire était interpellé, de nouveau, à se déployer, à travers ses différents outils et instruments, à capter et à canaliser toute épargne potentielle «aux fins de réduire la liquidité monétaire en circulation, notamment informelle, et d’instaurer la confiance avec la clientèle épargnante dans un cadre d’une relation bancaire professionnelle et sereine».

En effet, a-t-il expliqué, la mobilisation des ressources financières internes est un impératif permanent, notamment dans le contexte actuel marqué par des objectifs de développement et de diversification soutenus de l’économie, à travers l’investissement productif. Dans son intervention à cette réunion, qui a porté sur le développement de l’inclusion financière, le Gouverneur de la Banque d’Algérie a précisé les conditions dans lesquelles la place bancaire doit développer ses différents instruments et déployer ses moyens aux fins de canaliser l’épargne nationale, à travers des «efforts accrus de bancarisation», selon la même source. Il a rappelé que l’inclusion financière, à travers une bancarisation soutenue la plus large possible appuyée par des politiques de collecte de la ressource auprès des acteurs économiques et des ménages, a de tout temps été le principe directeur soutenant les axes de modernisation et de développement du système bancaire et de croissance de l’économie nationale.



Les banques tenues de prendre des mesures de facilitation et de mise en confiance



Plusieurs mesures ont initié et conforté cette démarche, visant notamment à faire participer l’ensemble des citoyens et acteurs économiques à la généralisation effective et efficiente de l’acte de bancarisation, a soutenu M. Loukal. Dans ce sens, il a considéré que le secteur financier et bancaire est chargé d’accompagner cette dynamique par une plus grande diversification de ses services et produits bancaires, et un élargissement de la gamme des produits financiers. Dans cette optique, a-t-il insisté, l’intermédiaire bancaire doit jouer un rôle déterminant en matière de participation élargie des différents acteurs, sans distinction de statuts, aux efforts de diversification et de développement de l’économie nationale. Cette participation multiforme doit puiser sa contrepartie dans l’efficacité opérationnelle du système bancaire et financier, son adaptation permanente aux besoins de la clientèle et de sa capacité d’innovation technologique, a-t-il poursuivi. Relevant que les mesures déjà mises en œuvre s’inscrivent dans cette perspective, M. Loukal a cité, en premier lieu, l’institution du droit au compte pour tout citoyen, tel que précisé par l’instruction de décembre 2012 de la Banque d’Algérie fixant la procédure relative au droit au compte. Cet élargissement a été conforté, en second lieu, par l’article 43 de la loi de finances complémentaire pour 2015 permettant l’inclusion de nouveaux acteurs, comme sources d’expansion de la collecte de l’épargne nationale et de sa canalisation, à travers la mise en œuvre du Programme de conformité fiscale volontaire, a-t-il rappelé. Pour le Gouverneur de la Banque d'Algérie, le système bancaire est chargé de jouer un rôle déterminant, en prenant «toutes les mesures de facilitation et de mise en confiance».