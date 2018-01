Le Directeur Général de l’ANEM invité de notre Forum : « Nous avons introduit de nouveaux moyens de communication »

l Développement d’une application mobile pour l’inscription en ligne.

l Accompagnement personnalisé des demandeurs d’emploi.

l Un centre d’appel 3050.

Le directeur général de l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) a annoncé, hier, que l’organisme qu’il dirige s’est mis à l’heure des nouvelles technologies. Un service qui connaît un grand succès, puisque quelque 35.000 inscrits en ligne et 2.616 offres d’emploi ont été recensés.

L’invité du Forum a également présenté l’ouvrage dédié à la nomenclature des métiers / emplois.

Et c’est parce que c’est le secteur économique qui permet de lutter contre le chômage, Pour 2018, l’ANEM table sur 400.000 placements dans le secteur économique, et 100.000 insertions DAIP (diapositif d’aide à l’insertion professionnelle et CTA (contrat de travail aidé). Un objectif à portée de main pour un organisme, qui a réussi 398.749 placements, en 2017 (21% dans le secteur privé et 79% dans le privé). Il faut dire que l’ANEM a réussi, en l’espace de 5 ans (2012/2017) selon les chiffres de M. Chalal, plus de 2 millions de placements. L’année 2018, sera marquée par l’introduction de nouveaux moyens de communications avec les usagers, un accompagnement personnalisé des demandeurs d’emploi. Avec 274 agences réparties sur tout le territoire national, l’Agence Nationale de l’Emploi accompagne et offre diverses prestations pour faciliter l’insertion professionnelle et aide les employeurs à recruter. L’ouverture d’autres agences n’est pas à l’ordre du jour, puisque, l’Agence a opté pour les TIC. Pour preuve, le site de l’ANEM apporte des réponses à tout demandeur d’emploi, et les inscriptions peuvent se faire à distance. Certes pour le moment le chiffre reste relativement faible par rapport à la demande globale, pour la simple raison que beaucoup préfèrent se présenter directement à l’Agence. Mais en fait, ce service qui a démarré en 2016 a été conçu pour dématérialiser 80% de ses prestations. À travers cette offre, l'intention n’est pas de déshumaniser les services de l’Agence, mais de mieux répondre aux demandeurs. Plus explicite, le DG de l’ANEM a indiqué qu’outre ses nouvelles offres, l’agence garde ses contacts directs avec les demandeurs d'emploi, dans le cadre de l'accompagnement et des entretiens.

A propos de TIC, l’ANEM a lancé au cours de ce mois, un nouveau site web, incluant des services à distance. Les demandeurs d’emploi ont accès par internet à la préinscription et l’actualisation de leurs profils, la prolongation de la validité de leurs demandes, ainsi que la consultation et la postulation aux offres correspondantes disponibles. De l’autre côté, les employeurs, bénéficient, à travers, Wassit En Ligne, d’une inscription dans le fichier national de l’Agence, de dépôt des offres en ligne, la présélection des candidats et enfin le suivi des candidats orientés par l’ANEM. Des applications mobiles sont en cours d’élaboration. Ces applications permettent entre autres la recherche d’une offre par métier et par région. Il y a lieu de noter que la publication des offres d’emploi se fait également sur les réseaux sociaux. Et ce n’est pas un hasard, si la page Facebook principale, compte plus de 145.000 abonnés. Par ailleurs, dans le but de débureaucratiser ses actions, l’ANEM a décidé que les demandeurs d'emploi ne sont plus tenus de fournir leurs documents d'état civil pour leur inscription.

C’est l’agence qui se chargera de se procurer ces documents en accédant directement au fichier de l'état civil électronique du ministère de l'Intérieur. Ce qui rend d’énormes services aux postulants. Autres faits susceptibles d’être relever, c’est cette charge pour les agents de l’ANEM. Et si en 2006, on enregistrait 600 demandeurs pour un agent, en 2017, ce chiffre est passé à 229. Dans toutes ses sorties médiatiques, Mohamed Tahar Chalal, apporte des précisions sur les missions de la structure qu’il dirige. Une confusion qui persiste mais sur les colonnes de la presse. L’ANEM n’est pas un organisme qui crée de l’emploi. Sa principale mission est de garantir à tout demandeur et à toute entreprise, un service de recrutement efficace et personnalisé. Elle est aussi chargée de réaliser des enquêtes sur le marché de l’emploi au niveau local. Et pour mieux être à l’écoute, un numéro, le « 3005 » est mis à la disposition des demandeurs d’emplois. Ce Centre a enregistré 23.472 appels, dont 6.965 ont été traités. Et questions requêtes, le conférencier a avancé le chiffre de 3.922. Parmi ces requêtes 3.783 ont été traitées, et 139 sont en cours de traitement. Le centre d’écoute, reçoit par ailleurs des e-mails, dont le nombre est de 537. Il y a lieu de noter que le contenu de ces « correspondances » porte sur des réclamations, des demandes d’information, et surtout des demandes d’emploi. Le conférencier a expliqué, lors des débats, que si beaucoup de jeunes ne trouvent pas de réponses à leur demande, c’est en raison du manque de formation. Il a par ailleurs souligné, qu’un grand nombre refuse les offres. Les motifs, sont la rémunération, l’éloignement, la pénibilité, souvent parce qu’ils refusent de travailler dans le secteur privé.

Nora Chergui