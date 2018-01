SOLIDARITÉ INTERENTREPRISES : Une solution citoyenne

Comment sinon interpréter la portée, l’envergure même de toutes ces actions qui ont vu le jour à travers des infrastructures fonctionnelles qui font certainement aujourd’hui le bonheur de bien des enfants à l’instar de cette école de 12 classes, dotée de toutes les commodités nécessaires et qui a été réalisée par une famille de donateurs à Ain Sfiha. Une école dont la réalisation a précédé un lot de 14 infrastructures pédagogiques du genre qui doivent être édifiées au titre de cette initiative privée et sur lesquelles 4 sont déjà en voie de réalisation à l’instar de celles dont les premières pierres ont été posées à Sétif et El Eulma par la ministre de l’Education lors de sa dernière visite.

Le secteur de la santé n’échappe pas à cette dynamique du cœur lorsqu’on sait l’œuvre qui a été menée dans ce même cadre, marquée par la réalisation d’un nouveau service des urgences pédiatriques que le wali a inauguré récemment ainsi que des aménagements dont l’estimation a été établie à 35 milliards de centimes au niveau du CHU Saadna Abdenour. Dans ce même contexte la réalisation d’une salle de soins à Sfiha, celle d’une quatrième salle d’opération au niveau du service d’orthopédie ainsi que l’achat d’ambulances pour le secteur. Des investissements au titre de ce volontariat interentreprises que le wali ne manquera pas à l’issue de sa dernière visite sur les lieux de mettre en exergue, félicitant, rassurant et encourageant par la même les initiateurs, non sans rappeler les efforts d’envergure consentis par l’Etat au titre de la dynamique du développement local.

Des gestes symboliquement forts qui ne sont pas sans impacter positivement un autre secteur aussi sensible que stratégique sur lequel plusieurs entreprises, bureaux d’études et laboratoires, se sont investis sur de grands travaux à l’instar du dédoublement de la RN 77 A reliant El Eulma à Hamam Sokhna sur 15 km et dont les travaux ont atteint aujourd’hui un taux d’avancement de près de 90% grâce à la volonté et aux moyens déployés par les 9 entreprises volontaires. L’autre projet tout aussi important concernant la réalisation de l’évitement sud de la ville de Sétif sur 22 km enregistre quant à lui un taux d’avancement de plus de 30%.

F. Zoghbi