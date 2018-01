Formation par apprentissage : 283 apprentis dans des compagnies pétrolières à Ouargla

Au moins 283 stagiaires bénéficient d’une formation par apprentissage au niveau de différentes compagnies nationales exerçant dans le secteur des hydrocarbures à travers la wilaya d’Ouargla, en vue de répondre aux besoins du marché de l’emploi en main-d’œuvre qualifiée, a-t-on appris hier auprès de la direction locale du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels.

Il s’agit de 49 apprentis poursuivant une formation en rapport avec des spécialités pétrolières et parapétrolières au sein de l’Entreprise nationale des travaux aux puits (ENTP), alors que l’Entreprise nationale de forage (ENAFOR) a ouvert ses ateliers pour assurer des formations pratiques à 68 stagiaires qui s’ ajoutent à 166 autres encadrés par l’Entreprise nationale des services aux puits (ENSP), a-t-on précisé. Les conventions signées entre la direction de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP) et ces compagnies dans le domaine de la formation par l’apprentissage ont permis de promouvoir l’encadrement de jeunes apprentis, a-t-on souligné. La prochaine session (février 2018) sera marquée par l’ouverture d’autres offres adaptées aux besoins du marché du travail, notamment à travers la formation qualifiante et la formation par apprentissage. Quelque 9.345 places pédagogiques sont ainsi offertes à travers la wilaya d’Ouargla, selon le chef du service du suivi des établissements de la formation professionnelle, Abdelkader Belaâlem. Elles sont réparties entre l’apprentissage (2.800 places), la formation qualifiante (1.740, dont 1.205 places destinées à la femme au foyer), en plus de la formation à distance (2.440, dont 1.113 de formation diplômante), et 890 autres consacrées aux établissements privées, a-t-il détaillé. La formation résidentielle totalise 1.475 places pédagogiques, dont 50 pour la formation en milieu rural, en plus de 75 places pour la formation passerelles et 75 autres en cours du soir, selon le même responsable. (APS)