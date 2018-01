GRAND ANGLE : Tergiversation préjudiciable

Le comité de suivi de l’accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, s’est réuni mardi pour évaluer les avancées dans la mise en œuvre de cette feuille de route signée mai –juin 2015. L’accélération de la mise en œuvre de cet accord, qui enregistre un retard préjudiciable pour l’instauration d’une paix définitive et durable est souhaitée par la communauté internationale, consciente des dangers que font peser sur la région du Sahel, l’instabilité et l’insécurité qui persistent dans ce pays et notamment dans le Nord. Preuve en est une journée ville morte à Tombouctou a été décrétée hier par la société civile de cette ville sainte pour dénoncer l’insécurité qui y prévaut en toute impunité. Pis aujourd’hui, les habitants affirment être confrontés à une recrudescence de l’insécurité. Pourtant l’accord de paix et de réconciliation auquel sont parvenus les maliens au bout de huit mois de dialogue inclusif, mené par la médiation internationale conduite par l’Algérie avait laissé entrevoir l’espoir que le Mali allait, dans le sillage de la mise en œuvre de cet accord, tourner une page douloureuse de leur histoire. Malheureusement les calculs des uns et des autres et surtout les enjeux économico-politico-sécuritaires ont fait que les signataires tergiversent à honorer leurs engagements actés devant la communauté internationale. L’un des nombreux points de blocage sur lesquels les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord est celui du désarmement des groupes politico-militaires. Or aucun groupe ne veut restituer son armement car «(…)plus personne, hormis l’Etat, ne sera plus propriétaire, détenteur d’équipement militaire «, a explique M. Ahmed Boutache, le président de ce comité de suivi cité par RFI . « Les groupes armés savent que leurs armes lourdes sont une capacité de nuisance et donc un moyen de pression efficace pour peser dans le débat « explique-t-on. Que faire dès lors ? La réponse n’est à ce jour pas encore trouvée ou tout au plus ne semble pas convenir aux représentants des groupes armés présents aux réunions du comité de suivi. La Loi sur l’entente nationale souhaitée par le président malien pourra-t-elle débloquer la situation ? M. Ibrahim Boubacar Kéita l’espère et ce d’autant que le Mali se prépare à des échéances politiques importantes. Le « programme de réinsertion pour tous ceux qui déposeront les armes et s’engageront publiquement à renoncer à la violence «, est susceptible d’encourager les groupes armés à restituer leur armement. L’Algérie a fait part au Premier ministre malien qui était récemment à Alger de sa disposition et de sa disponibilité à aider le Mali dans la concrétisation de ce projet. Reste aussi à rappeler que cet aide apportée à un pays frère n’obéit, contrairement à celle (s) fournie (s) par d’autres capitales, à aucun calcul géostratégique. Et ce n’est certainement pas pour « redorer son blason dans la crise du Nord du Mali «. En effet, l’Algérie est intervenue dans la crise malienne, faut-il le rappeler, en sa qualité de chef de fil de la médiation internationale, en réponse à la sollicitation du président malien. Et elle n’a eu de cesse d’œuvrer pour la préservation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Mali.

Nadia K.