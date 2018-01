Aides aux palestiniens : Chantage américain

Washington a envoyé 60 millions de dollars à l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) pour qu'elle puisse continuer d'opérer, mais a retenu le versement de 65 millions supplémentaires, a déclaré mardi un responsable du département d'État.

«Il faut revoir en profondeur la manière dont l'UNRWA fonctionne et son financement», a estimé ce responsable, demandant à d'autres pays de contribuer davantage. Les Etats-Unis ont adressé mardi une lettre à cette agence confirmant une partie de leur contribution volontaire, censée s'élever au total à 125 millions de dollars. «Sans cet argent», destiné notamment à payer les salaires dans les écoles et le système de santé en Jordanie, en Cisjordanie et dans la bande de Ghaza, «les opérations de l'UNRWA étaient menacées», a expliqué le responsable du département d'Etat. Pour autant, plus de la moitié de l'enveloppe totale, soit 65 millions de dollars, «vont être retenus» jusqu'à nouvel ordre, a-t-il ajouté. Ce responsable a rappelé que les Etats-Unis étaient depuis «des décennies» le plus gros donateur de cette agence, dont les financements provenaient ces dernières années à 30% de Washington. «Comme pour l'ONU en général, il ne faut pas demander aux Etats-Unis de contribuer de manière disproportionnée», a-t-il insisté, «il est temps de changer».

Après avoir décidé en décembre de reconnaître El Qods comme capitale d'Israël, provoquant la réprobation de la communauté internationale et la colère des Palestiniens, le président Donald Trump avait menacé début janvier de couper l'aide financière américaine à ces derniers s'ils refusaient de discuter avec Washington d'une solution pacifique au conflit. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres avait fait part mardi, avant l'annonce de la décision américaine concernant l'UNRWA, de sa «grande inquiétude», estimant que la fin des financements américains provoquerait «un problème très très important». «L'UNRWA n'est pas une institution palestinienne» mais «une institution de l'ONU» et elle «fournit des services vitaux» aux réfugiés, a-t-il insisté, exhortant Washington à confirmer sa contribution.

« Le gel vise à liquider la question des réfugiés »



Ce gel partiel «vise à liquider la question de (ces) réfugiés», a jugé hier le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit. «Cette décision touche l'éducation et la santé des Palestiniens et vise à liquider la question des réfugiés», a déclaré M. Aboul Gheit lors d'une conférence sur El Qods organisée par Al Azhar. Selon M. Aboul Gheit, le blocage du financement américain ne peut être séparé de la position du président américain Donald Trump Présent à la conférence, le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas n'a pas évoqué la question de l'UNRWA. Il a toutefois de nouveau martelé son refus de traiter avec l'administration Trump comme un médiateur entre les Palestiniens et Israël, en raison de la position américaine. L'UNRWA a été établi après la guerre qui a abouti à la création de l'Etat d'Israël en 1948 et la fuite de 700.000 Palestiniens de leur foyer pour la plupart vers des pays voisins.

Les Etats-Unis aident les Palestiniens de manière bilatérale à hauteur de 319 millions de dollars (chiffre datant de 2016) via leur agence de développement USAID. A cela se sont ajoutés 304 millions de dollars d'assistance versés par Washington aux programmes de l'ONU dans les Territoires palestiniens. L’UNRWA est confrontée à sa «plus grave crise financière» en presque 70 ans d'histoire après l'annonce de ce gel «Il n'y a pour l'instant aucune autre indication de financement possible» que les informations fournies par le département d'Etat, a dit à l'AFP Chris Gunness, le porte-parole de l'UNRWA, joint par téléphone.

«La réduction drastique de cette contribution a pour effet la plus grave crise financière dans l'histoire de l'agence», établie en 1949, a-t-il.

R. I.



13e session de l’Union parlementaire de l’OCI

Appel aux pays musulmans à transférer leur ambassade à El-Qods



Le président du Parlement libanais a appelé mardi tous les pays musulmans à transférer leur ambassade à El-Qods, a rapporté le quotidien IRAN DAILY. «J'appelle tous les pays islamiques à transférer leur ambassade dans la ville sainte d'El-Qods et à boycotter les marchandises israéliennes», a déclaré Nabih Berri, lors de la 13e session de l'Union parlementaire de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI) dans la capitale iranienne, Téhéran. «Donc, j'insiste pour que nous, nations arabes et musulmanes, prenions une mesure rétrospective contre cette décision tellement scandaleuse», a-t-il souligné. «Le plan américain de transfert de son ambassade est un grand défi pour nous, car il s'agit d'une décision qui contredit toutes les conventions des Nations unies», a poursuivi M. Berri. Le Guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré qu'El-Qods est «indéniablement» la capitale de la Palestine. La décision américaine de considérer El- Qods comme la capitale d'Israël ne débouchera sur rien, car «ils ne pourront pas appliquer cette décision», a déclaré M. Khamenei. La résistance à l'occupation israélienne dans les territoires palestiniens a permis d'accomplir de grands progrès, et M. Khamenei s'est déclaré convaincu que ces efforts allaient «porter leurs fruits».