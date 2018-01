LE COIN DE COPISTE : Petites bizarreries

Il y’a des jours où de petites bizarreries finissent par vous agacer à un point tel que vous êtes en mesure d’interpeler le directeur général de la télévision algérienne. Vous êtes là à suivre tranquillement assis dans votre salon pour suivre l’affiche footballistique de la coupe d’Algérie entre deux grands clubs, l’USM Alger et le CS Constantine qui s’affronte en coupe d’Algérie, match de coupe réputé pour son suspense. Mais nous apprendrons à nos dépends que la télévision algérien n’aime pas le suspense. Tout doit être lice même un match de football. S’il y’a une bagarre, la caméra filmera le ciel, le soleil et la mer. Il ne manque que la chanson. Bien, l’USM Alger mène par 1 but à 0 et il ne reste que 2 minutes du temps additionnel du match. Le suspense est à son comble et hop, plus d’images du match et place à l’appel à la prière pour Alger oua dhawahiha, c'est-à-dire que cela ne concerne que 8% de la population algérienne et pourtant… La chaîne diffuse en plus pour l’étranger, pour la communauté algérienne installée ailleurs. Pour une fois vu l’enjeu, la télévision aurait pu se contenter de la bande qui annonce l’appel à la prière, rien walou. Ok et le match, le résultat, l’information ? Walou, niet, nada. Le match est plié et le pauvre téléspectateur de connaît rien de l’issue de ce fameux match et n’entendra pas non plus l’au revoir du commentateur et de son consultant, toujours aussi médiocres. Il faut se rabattre sur la radio pour connaître le résultat. C’est ainsi et nous ne pouvons rien et lorsque les Algériens s’abonnent à une chaîne de télévision spécialisée dans le football, nous nous demandons pourquoi. Et ben, pour voir un match du début jusqu’à la fin sans interruption illégale sauf celle de la mi-temps. Ah, nôtre chère télévision même pour les films, elle ne vous laisse pas le voir en paix et suivre le film tranquillement assis à mâcher des cacahuètes et à siroter un bon thé. Non, il vous rétrécisse l’écran avec une bande d’annonce d’information et pour mieux vous déranger si vous vous dites « je ne fais pas attention à cette satanée bande rouge », la télévision vous rappelle en noir entouré de rouge « 3adjel », comprendre « Urgent ». Plus de film, nous lisons et étonné, nous nous demandons ce qu’il a de vraiment urgent. Ben, c’est selon. A la télévision, récemment une chaîne de télévision privée diffusée des images de l’arrivée de l’équipe nationale des locaux, à l’hôtel. Images sans le son et surtout sans aucun commentaire et cela dure, dure des minutes. Même quand, vous n’avez rien à faire, c’est dur à avaler des minutes d’images sans le son, même pas celle de la fameuse chanson folklorique tunisienne « Ya Zitouna » pour localiser l’endroit d’où nous proviennent ces fameuses images sans le son.

Abdelkrim Tazaroute