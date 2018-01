Toufik Hammoum, directeur du CNRA : Prochaine exploration du patrimoine culturel subaquatique

Invité de l’émission «Sejilat wa maàna» de la Radio culture, le directeur du Centre national de recherche en archéologie (CNRA), Toufik Hammoum, a présenté hier, au centre culturel Aissa-Messaoudi, les projets phares pour l’année 2018.

Question d’actualité et avec l’attente de l’ouverture de l’extension du métro d’Alger jusqu’à la station de la Place des martyrs (Casbah), Toufik Hammoum a précisé que cette station serait la vitrine du patrimoine culturel archéologique algérien depuis des millénaires. «Il s’agit du troisième musée-métro de la méditerranée après celui de Rome et d’Athènes. Le voyageur aura à découvrir, dans la descente horizontale bien des périodes historiques de l’Algérie. Il y a aussi le projet d’ouvrir d’un musée à l’intérieur de la station», a-t-il fait savoir.

En ce qui concerne la Convention 2001 de la protection du patrimoine culturel subaquatique au mois de mai 2017, l’Algérie, élue membre permanent du Comité consultatif scientifique de l’UNESCO, a signé un accord de partenariat scientifique avec l’université d’Aix-Marseille relative à la recherche scientifique archéologique, selon Toufik Hammoum. Il a précisé que plusieurs spécialités sont au programme dont le patrimoine architectural, mais surtout des masters —spécialité recherche du patrimoine culturel subaquatique— terrain vierge à exploiter tout sur 1200 kilomètres de littoral. «Il y a plusieurs sites subaquatique en Algérie. Tout d’abord la baie d’Alger, théâtre de plusieurs batailles navales par le passé, la baie de Bejaia et celle d’Oran. Ce patrimoine est riche et varié, avec des épaves des bateaux, des céramiques… tout ce qui est patrimoine maritime et naval, des vestiges qui remontent au XI siècle avant J.C à l’époque phénicienne », a-t-il lancé avant d’ajouter que le CNRA devrait assurer des formations pour experts en céramologie en utilisant les différentes méthodes chimiques adéquates pour la maitrise de cet art. Riche en vestiges archéologiques, l’Algérie a été conquise à maintes reprises par plusieurs empereurs et dynasties ; sous terre, des trésors cachés. Toufik Hammoum a souligné que les travaux pour la réalisation de certains projets ont permis de

découvrir des vestiges, ce qui complique la tâche de certains travaux. «Il faut avouer que certains responsables de wilayas et de communes nous contactent pour préserver ce patrimoine. Notre mission est alors d’envoyer des experts sur place pour évaluer la nature et la valeur de la découverte. Cela dit, certains investisseurs d’immobilier ne donnent pas assez d’importance aux vestiges archéologiques, il s’agit de notre identité », a-t-il souligné. Avant d’ajouter dans la foulée : « Il faut rompre avec certains préjugés, à l’exemple du patrimoine comme étant obstacle pour la réalisation de projets de développement. Notre mission est de conserver ce patrimoine, nous ne devons pas non plus être un obstacle pour la concrétisation de projets de développement. Il y a toujours des terrains d’entente, pour l’intégration des trésors archéologiques dans des projets de développement à l’exemple de Bejaia, où des vestiges de l’époque hammadite ont été retrouvées lors de la réalisation d’un hôtel, ce qui constitue en soi une valeur ajoutée au tourisme», a-t-il ajouté.

Kader Bentounès